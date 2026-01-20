El príncipe Harry busca terminar su lucha legal contra los tabloides británicos: ¿en qué casos judiciales se ha visto envuelto?

El príncipe Harry volvió a los tribunales británicos este lunes 19 para poner fin a la batalla legal que emprendió contra los tabloides del Reino Unido, a los que acusó de impactar su vida privada y la de su círculo íntimo de forma “profundamente angustiante” a lo largo de varios años.

La causa judicial de Harry es parte de una demanda colectiva que involucra a otras seis personalidades, entre las que se encuentran el cantante Elton John y las actrices Sadie Frost y Liz Hurley.

El juicio que empezó esta semana involucra a Associated Newspapers Limited (ANL), firma editora de los diarios “Daily Mail” y “Mail on Sunday”, acusados de obtener información íntima por medios ilícitos como escuchas telefónicas y lo que se conoce como ‘blagging’, que es el acceso a datos sensibles mediante engaños. Dichas actividades se habrían extendido entre los años 1993 y 2018.

El duque de Sussex indica que los datos privados obtenidos de forma no autorizada por los medios de ANL provenían de “fuentes” como amistades o personas de su entorno.

Según indicó EFE, que tuvo acceso a los documentos enviados al juez británico Matthew Nicklin, el hijo del rey Carlos consideró perturbador sentir que cada uno de sus movimientos, pensamientos o sentimientos” fuera seguido por la prensa para “hacer dinero”.

La defensa de la empresa demandada insiste en que sí hubo “filtradores” entre las personas cercanas al príncipe y que no hay pruebas suficientes que sostengan la acusación.

“Esto es en realidad poco más que conjeturas: implica saltar a conclusiones basadas en pruebas insuficientes, o peor, seleccionar y presentar pruebas artificialmente para ajustarse a la agenda preconcebida”, indicó el abogado Antony White.

LAS DEMANDAS DE HARRY

A lo largo de la última década, el duque de Sussex ha protagonizado varios procesos judiciales, siendo la mayor parte de ellos relacionados a los medios de comunicación por violar su privacidad empleando medios ilícitos.

El tema es particularmente sensible para Harry, debido a que considera que la intromisión excesiva de los medios fue la causa dirceta de la muerte de su madre, Diana de Gales.

“Nuestra madre perdió la vida por esto y no ha cambiado nada. Al proteger su legado, estamos protegiendo a todos y reafirmando la dignidad con la que vivió su vida”, dijo el príncipe en el 2021.

Más allá de sus problemas con la prensa, la tensa relación de Harry con la Corona de su país también ha sido un elemento importante de las demandas que ha emprendido.

PRECEDENTE INMEDIATO

Caso contra MGN

El príncipe británico obtuvo una victoria por un caso similar en el 2023 contra Mirror Group Newspapers (MGN), que posee publicaciones como Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People.

Harry acusaba a MGN de recurrir sistemáticamente a medios ilegales entre 1996 y 2011 para obtener información relacionada a él que era posteriormente utilizada para la elaboración de diversos artículos.

El duque de Sussex indicaba de forma explícita que para este cometido se emplearon métodos como la interceptación telefónica, el acceso a registros personales a través de engaños y el uso de investigadores privados para seguirlo a él y a su entorno. La defensa del hijo de Diana de Gales citó 148 trabajos periodísticos y sostuvo que la información ligada a Harry contenida dentro de estos solo podría haberse conseguido ilegalmente.

De forma similar al actual caso contra ANL, el príncipe señaló que la actividad de MGN le provocó una “paranoia” a gran escala que afectó sus relaciones, debido a las constantes sospechas que tenía sobre su entorno y amigos al ver que se citaba a “fuentes” de su círculo como las proveedoras de información privada.

Un tribunal del Reino Unido presidido por el juez Timothy Fancourt dio la razón al príncipe Harry en diciembre del 2023. Tras analizar 33 artículos tomados como muestra representativa, el magistrado llegó a la conclusión de que al menos 15 de estos recurrieron a datos recabados de forma ilícita.

La sentencia obligó a MGN a pagar una reparación de 140.600 libras al duque de Sussex por concepto de daños y perjuicios.

Por ese entonces había quedado pendiente la revisión de las demás notas periodísticas presentadas por la defensa del príncipe, pero el caso tuvo su cierre definitivo durante la primera parte del 2024 cuando el grupo mediático acordó extrajudicialmente con Harry una reparación y el pago de los gastos que le generó el proceso legal.

OTRA VICTORIA

Caso contra NGN

El News Group Newspapers (NGN), del que formaban parte el desaparecido News of the World y The Sun, también fue blanco de una demanda por parte del príncipe Harry. La editora, propiedad del magnate Rupert Murdoch, fue acusada de recabar información íntima del duque de Sussex a través de procedimientos contrarios a la ley.

El grupo estaba en la mira de la familia real británica desde el 2005, cuando el Palacio de Buckingham afirmó que una nota de News of the World sobre una lesión del príncipe William solo había podido escribirse con información procedente de la interceptación de las llamadas.

Fue en el 2019 que Harry presentó una demanda contra NGN señalando que The Sun y News of the World habían obtenido varias “exclusivas” a través del ‘blagging’, el hackeo telefónico y el seguimiento con detectives privados.

El juez Timothy Fancourt también evaluó esta causa judicial y Harry sostuvo en las audiencias preliminares de abril del 2023 que no había realizado la denuncia antes a causa de un acuerdo de la Casa Real con el grupo de medios.

Sin embargo, en julio de ese mismo año el togado rechazó la parte de la demanda relacionada a la interceptación telefónica argumentando que el miembro de la realeza sí había esperado demasiado tiempo para denunciar esta actividad. Más allá de esta limitación, el proceso continuó por las otras dos modalidades ilícitas en las que habría incurrido NGN.

El caso llegó a un abrupto final el 21 de enero del 2025, el mismo día en el que estaba programado el inicio del juicio oral, pues los asesores legales de Harry indicaron que se había alcanzado un acuerdo con NGN. Un día más tarde el grupo dio a conocer sus disculpas “totales e inequívocas” por la perturbación de la vida privada del príncipe entre 1996 y 2011.

Este proceso judicial se suma otros que ha emprendido Harry a lo largo de la última década, siendo la mayor parte de estos relacionados a los medios de comunicación.

REVÉS JUDICIAL

Caso por seguridad personal

Luego de que el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa, anunciaran en el 2020 que dejarían de ser miembros activos de la realeza, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras VIP (RAVEC) del gobierno británico resolvió que se les dejara de brindar seguridad permanente.

El duque de Sussex recurrió a la vía judicial en febrero del 2022 para revertir la decisión del Ministerio del Interior de su país, citando que el Reino Unido ya no era seguro para su familia a raíz de un incidente en el que había sido perseguido por reporteros. Harry inició también un proceso en el que solicitaba pagar personalmente por protección policial.

En mayo del 2023 la justicia británica rechazó el pedido del príncipe de pagar de forma privada por los servicios de la policía, señalando que la posibilidad de “comprar” a las fuerzas del orden generaría un precedente peligroso para el resto de la ciudadanía.

La otra causa judicial también encontró un resultado desfavorable para el nieto de la fallecida reina Isabel, debido a que en febrero del 2024 el juez Peter Lane desestimó la demanda de Harry con respecto al RAVEC.

El tribunal consideró que haber dejado de cumplir labores en la Casa Real justificaba que no se invirtiera dinero de los contribuyentes a cambio de un trabajo que no se estaba realizando. La sentencia estableció que el duque de Sussex cubriera el 90% del costo legal que tuvo el proceso para el Estado.

Harry apeló dicha sentencia, pero en mayo del 2025 el Poder Judicial volvió a dar razón a la resolución del RAVEC.

No obstante, la desestimación de la demanda podría ser finalmente revertida, al menos de forma parcial, según reportes surgidos a inicios del presente año. El medio británico The Mail on Sunday indicó que “fuentes del Ministerio del Interior” indicaron que era muy posible que se le restituyera la seguridad a Harry cuando visite el Reino Unido.

El príncipe actualmente reside con su familia en Estados Unidos, pero sus viajes a su país de origen son frecuentes. El medio antes citado y otros como People señalan que el cambio de postura se debería a que se detectaron amenazas potenciales contra Harry.

OTROS PROCESOS REALES

Las intervenciones del príncipe Harry en los juzgados del Reino Unido son consideradas históricas, debido a que ha sido el primer miembro de la familia real en 130 años en testificar ante un tribunal.

Antes del duque de Sussex, el último caso había sido el de Eduardo VII en 1891, quien fue interrogado cuando todavía era príncipe de Gales.

El futuro rey se vio implicado en el “Escándalo del Baccarat”, un caso de difamación alrededor de trampas en juegos de cartas en los que Eduardo había participado. Si bien el príncipe no fue acusado y solo prestó testimonio, el incidente fue problemático para la imagen de la Corona, pues se sumaba a un proceso de divorcio con una mujer que acusaba a Eduardo de haber sostenido un romance con ella.

Para evitar tener inconvenientes, desde ese momento la Casa Real británica ha ejercido un fuerte control sobre las relaciones públicas de sus integrantes para evitar ver a algún integrante de la realeza en situaciones de este tipo.

Lo anterior no impidió polémicas como el caso del príncipe Andrés, quien enfrentó graves acusaciones por parte de Virginia Giuffre, quien indicó que el duque de York participó en el esquema de trata de Jeffrey Epstein y abusó de ella cuando era menor de edad.

Andrés nunca se presentó ante los tribunales y únicamente recurrió a un acuerdo extrajudicial en EL 2022, el cual se ha estimado en unos 12 millones de libras. El escándalo llevó a la caída en desgracia del príncipe, a quien se le retiraron los honores y beneficios de la Casa Real. El posterior suicidio de Giuffre en EL 2025 trajo de vuelta el caso a la agenda pública.

Mucho menos complicado fue el caso de la princesa Ana en EL 2002, quien tuvo que pagar una multa luego de que su perro atacara a dos niños en un parque de Windsor. La hermana del rey Carlos III se declaró culpable de un delito bajo la Ley de Perros Peligrosos y se le impuso el pago de 500 libras, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real en tener una condena penal desde el rey Carlos I, quien fue ejecutado en 1649.

