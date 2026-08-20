icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuadro de la épica batalla de Miraflores se puede ver en el Santuario Patriótico Reducto N°2, Miraflores.
Cuadro de la épica batalla de Miraflores se puede ver en el Santuario Patriótico Reducto N°2, Miraflores.
Por Rodrigo Murillo

Hay una manera cómoda de contar la Guerra del Pacífico —dos países que se disputan un desierto— y hay otra que obliga a mirar hacia Londres. Cuando Manuel Pardo expropió las salitreras de Tarapacá en 1875, el Perú intentó hacer con el nitrato lo que ningún Estado periférico tenía permitido entonces: administrarlo. El castigo fue inmediato y no vino en forma de ultimátum, sino de silencio financiero: el empréstito de siete millones de libras que Lima necesitaba para pagar a los propietarios expropiados, garantizado con el salitre mismo, no encontró comprador en ninguna plaza europea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.