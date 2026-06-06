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Resumen

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La extracción no regulada de recursos como el oro en el Sahel ha contribuido a alimentar la inseguridad.
La extracción no regulada de recursos como el oro en el Sahel ha contribuido a alimentar la inseguridad.
Por Julieta Espín

La crisis de seguridad en el Sahel ha dejado de ser un problema exclusivamente africano para convertirse en un eje de inestabilidad con un alcance transcontinental. La confluencia de movimientos separatistas, redes yihadistas, tráfico ilícito y rivalidades geopolíticas, incluidas las persistentes acusaciones sobre el papel de Argelia con ciertos actores armados no estatales, está transformando la región en un corredor estratégico de riesgo. Para América Latina, esta evolución tiene implicaciones directas en dos ámbitos sensibles: las cadenas de suministro de minerales críticos y el narcotráfico transnacional.