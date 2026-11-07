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Resumen

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Los miembros del Cuerpo de la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano integran la escolta del Papa. Aquí lo acompañan cuando se dirige a la catedral de Montevideo. (Foto: Getty Images)
Los miembros del Cuerpo de la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano integran la escolta del Papa. Aquí lo acompañan cuando se dirige a la catedral de Montevideo. (Foto: Getty Images)
/ ernesto ryan
Por Gisella López Lenci

El Papa León XIV ya llegó a Uruguay en el inicio de su gira sudamericana que luego lo llevará a Argentina y lo traerá al Perú, el país que lo acogió durante más de dos décadas y que espera su regreso con muchísima expectativa.

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