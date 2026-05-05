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El Papa León XIV realiza un viaje apostólico a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, el próximo 21 de abril. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
El Papa León XIV realiza un viaje apostólico a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, el próximo 21 de abril. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, afirmó este martes que León XIV continúa su camino predicando el Evangelio y la paz, en respuesta a los medios sobre el nuevo ataque contra el pontífice por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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