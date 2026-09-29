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Resumen

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Basílica de San Pedro. Foto: Vaticannews
Basílica de San Pedro. Foto: Vaticannews
Por Agencia EFE

El Vaticano ha ratificado que el sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador de dos órdenes religiosas y fallecido en 2023, fue culpable de los delitos de abusos sexuales y violencia contra varias personas por los que fue apartado.

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