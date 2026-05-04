Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew/Giuseppe Lami
El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew/Giuseppe Lami
Por Agencia EFE

El Vaticano ha confirmado este lunes que el papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una cita que tendrá lugar tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.