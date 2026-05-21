El ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir, a menudo causa polémica por sus comentarios extremistas contra la población palestina y todo quien abogue por ella. Pero el último video que compartió sobre los activistas de la Flotilla Global Smud ha causado repudio e indignación mundial, incluso en las filas del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Las imágenes se grabaron el miércoles 20 durante la visita de Ben Gvir al puerto de Ashdod, donde se encuentran más de 400 activistas -entre ellos italianos, españoles, franceses, coreanos, entre otros- que fueron detenidos en aguas internacionales cuando intentaban llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

En el video que compartió el ministro se ve a los activistas arrodillados en la cubierta de un barco militar. Llevan las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo. Todo ello mientras Ben Gvir se burla de ellos y ondea la bandera nacional. El material audiovisual, que lleva de fondo el himno del país hebreo, fue compartido bajo el mensaje “Así recibimos a los simpatizantes del terrorismo. Bienvenidos a Israel”.

El rechazo fue inmediato. La comunidad internacional calificó el video de “totalmente inaceptable” y algunos países afirmaron que el trato dado a los activistas “atenta contra la dignidad humana”.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Numerosos países europeos convocaron a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por lo ocurrido. Desde Bélgica, el ministro de Exteriores, Maxime Prévost, tildó las imágenes difundidas de “profundamente perturbadoras”, mientras que el gobierno turco denunció que “el ministro [Ben Gvir], uno de los principales actores del genocidio israelí en Gaza, ha mostrado una vez más al mundo abiertamente la mentalidad bárbara, enfocada en la violencia, del Gobierno de Netanyahu”.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, se sumó a la ola de condena internacional. Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, afirmó que el ministro israelí “traicionó la dignidad de su nación” y calificó sus acciones como “despreciables”.

Las críticas llegaron incluso desde el propio gobierno israelí. Netanyahu afirmó que el video “no se ajusta a los valores y normas de Israel”, y explicó que dio instrucciones para que deporten a los activistas “lo antes posible”.

Por su parte, el canciller israelí, Gideon Saar, acusó a Ben Gvir de causar “daño a sabiendas a nuestro Estado con esta exhibición vergonzosa”. “Ha echado por tierra los enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por tanta gente [...] No, tú no eres la cara de Israel”, dijo en X.

La flotilla Global Sumud está compuesta por unos 50 barcos y cientos de activistas extranjeros. Fue interceptada por Israel el lunes frente a las costas de Chipre y luego llevada al territorio del país hebreo.

Esta es la tercera vez en un año que el grupo intenta romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, enclave azotado por una crisis humanitaria sin precedentes desde octubre del 2023, cuando el grupo terrorista palestino Hamás lanzó un ataque contra Israel.

Una historia de radicalismo

Ben Gvir, de derecha radical y líder del partido Poder Judío, está a cargo de la Policía israelí, por lo que tiene facultades para tratar con los detenidos. De hecho, el ministro ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, señala la agencia Efe.

Captura del video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que muestra a los activistas de la Flotilla para Gaza detenidos en el puerto de Ashdod. (Captura de video).

También es un defensor de la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento.

Según los reportes de prensa, Ben Gvir abrazó el extremismo a una edad tan temprana que las fuerzas de seguridad de Israel le prohibieron servir en el ejército del país cuando era adolescente. “Se convirtió en activista de extrema derecha mientras aún estaba en la escuela y continuó siéndolo mientras estudiaba derecho”, dice el diario británico “The Guardian”.

Por muchos años decoró su sala con un retrato de Baruch Goldstein, quien mató a tiros a 29 palestinos en una mezquita de Hebrón en 1994. Ben Gvir también era admirador del rabino extremista Meir Kahane.

Luego de la polémica causada por el video que compartió de la flotilla, Ben Gvir afirmó que los activistas detenidos son “partidarios del terrorismo”. “Quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no le daremos la otra mejilla”, afirmó en X.

Desde que llegó al gobierno a finales de diciembre del 2022, Ben Gvir, ha lanzado serias provocaciones. En el 2024 provocó indignación cuando se pronunció a favor de que se construyera una nueva sinagoga en el lugar que los judíos llaman el Monte del Templo y los musulmanes conocen como el complejo de la Mezquita de Al-Aqsa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saluda al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, durante una conferencia de prensa, el 23 de mayo de 2023, en el parlamento en Jerusalén. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP) / GIL COHEN-MAGEN

Aunque a menudo los funcionarios israelíes más moderados se distancian de sus posturas públicas, Ben Gvir es una figura influyente pues cuenta con el respaldo de su base política, que incluye a los votantes más fervientemente nacionalistas de Israel.

Ben Gvir fue nombrado por Netanyahu para supervisar la policía y el servicio penitenciario, “a pesar de haber defendido durante mucho tiempo ideas racistas y de tener numerosos antecedentes penales”, señala el diario “The New York Times”.

En los últimos meses ha crecido el debate en torno a si se debía permitir que el ministro de Seguridad Nacional siguiera en su cargo, en medio de acusaciones de que ha estado abusando del uso de la fuerza en favor de su agenda de derecha radical.

“Entre otras cosas, se le ha acusado de extralimitarse en sus funciones -que consisten en establecer las políticas y administrar la policía- y de socavar su independencia. Según sus detractores, Ben Gvir ha alentado a los agentes a reprimir con dureza las protestas antigubernamentales de izquierda, ha expresado su apoyo a un agente acusado de disparar a un ciudadano árabe inmediatamente después del suceso (y antes de que se pudiera investigar si el disparo estaba justificado), y ha dado a entender que los agentes que promuevan su agenda política serán recompensados”, explica “The New York Times”.