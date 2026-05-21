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Resumen

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El ministro de Seguridad de Israel Itamar Ben-Gvir en la Explanada de las Mezquitas. (Foto de Menahem Kahana / AFP).
El ministro de Seguridad de Israel Itamar Ben-Gvir en la Explanada de las Mezquitas. (Foto de Menahem Kahana / AFP).
/ MENAHEM KAHANA
Por Milagros Asto Sánchez

El ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir, a menudo causa polémica por sus comentarios extremistas contra la población palestina y todo quien abogue por ella. Pero el último video que compartió sobre los activistas de la Flotilla Global Smud ha causado repudio e indignación mundial, incluso en las filas del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.