Antes de que el COVID-19 lo transformara todo, muchos de los compatriotas que viven en el exterior aprovechaban las elecciones en el Perú para reencontrarse con el país a través de las urnas y las charlas afuera de los centros de votación. Más tarde, los análisis y comentarios sobre la jornada se mezclaban con la nostalgia y los platos nacionales, mientras familias y amigos aguardaban el flash electoral. Este año, sin embargo, no hay espacio para las reuniones o la confraternización. El golpe ha sido especialmente duro en Chile, donde los peruanos residentes recibieron la noticia de que no podrán votar.

La decisión, que afecta a una de las comunidades de peruanos más grandes en el exterior, fue anunciada a inicios de abril luego de que la Cancillería chilena enviara un comunicado a Torre Tagle.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que la medida obedece a “que en dicho país se encuentran vigentes las medidas sanitarias impuestas con motivo de la COVID-19 que limitan de manera muy estricta el desplazamiento de las personas residentes en ese país, incluyendo a nuestros connacionales”. En Chile rige un estado de excepción por catástrofe con cuarentena general debido a un aumento de contagios de COVID-19.

Para algunos miembros de la comunidad peruana en Chile la medida evoca una mezcla de decepción y tranquilidad. En el vecino del sur estaba previsto la instalación de 392 mesas de sufragio para el voto de 117,140 mil electores, según la ONPE.

“El anuncio de que no podremos votar fue un poco decepcionante. Si bien intuíamos que las elecciones podían ser suspendidas, debido al estado de cuarentena en que había entrado la Región Metropolitana (la capital), no esperábamos que eso ocurriese, tratándose de un proceso electoral. Pero tiene sentido porque el país estaba entrando a una fase de incremento de casos”, dice a El Comercio José Ragas, peruano que lleva dos años y medio en Chile, donde es profesor de planta en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El compatriota recuerda que el Gobierno chileno había buscado postergar sus propias elecciones a la Asamblea Constituyente y llevarlas a cabo en mayo, con todos los problemas logísticos y discusiones que eso conllevaba. “Hubiese sido extraño que los inmigrantes peruanos votaran mientras los ciudadanos del país no pudiesen hacerlo”, agrega.

El estado actual de la pandemia obligó a las autoridades chilenas a tomar medidas más drásticas. (Foto: AFP)

Katterine Núñez lleva 11 años en Chile y esta será la primera vez que no podrá votar en unas elecciones peruanas. Dice que toma la decisión con tranquilidad porque el aumento de contagios en Chile es preocupante.

“Incluso si hubiera votaciones aquí en Chile no asistiría por dos cosas. Primero, por miedo a contagiarme y también porque no tengo ni un candidato en mente que quiera que gobierne a mi país. Prefiero pagar una multa”, dice a este Diario Núñez, que tiene junto a su esposo una microempresa en Santiago.

Situación delicada

Chile superó este viernes la cifra de los 9.000 contagios diarios de COVID-19 por primera vez en toda la pandemia. La situación, que se ha ido agravando en las últimas semanas, obligó al gobierno de Sebastián Piñera a tomar medidas más drásticas, entre las que están el poner en cuarentena al 83% de la población y cerrar las fronteras por un mes.

José Ragas señala que las directrices adoptadas buscan prevenir el colapso del sistema sanitario nacional. “[El suspender las votaciones] es una medida dura, difícil, por lo que significa a nivel económico, laboral, emocional, pero que busca reducir el contagio y el número de víctimas mientras la campaña de vacunación avanza. Hasta el momento (8 de abril) van cerca de 5.7 millones de personas vacunadas en Chile”, comenta.

Chile registra un aumento de contagios, pese a lo avanzado de su campaña de vacunación. (Foto: Reuters)

Silvia Salazar recibió el anuncio sobre la jornada electoral a través del Consulado. “Es una lástima, es la primera vez que no votamos en Chile, pero es necesario acatar la medida del gobierno chileno en bien de la salud de todos”, apunta la compatriota que lleva 13 años en el país del sur, donde trabaja como asesora del hogar.

Dela Núñez, que lleva dos años y medio viviendo en Chile, también lamenta no poder votar, especialmente por lo reñido de la contienda.

“Me siento impotente porque no puedo hacer nada y lamentablemente no me queda otra que acatar. Pero la situación sanitaria está fea. Estamos rompiendo récords de contagios diarios, por eso han impuesto cuarentena y solo se pueden hacer compras esenciales. Se han puesto bien estrictos con la cuarentena”, comenta la compatriota que estudia una maestría en la Universidad Católica.

Participando desde casa

José Ragas cuenta que la campaña electoral peruana se está desarrollando de manera normal en el país vecino.

“Es una de las comunidades inmigrantes más visibles en Chile, por su número y antigüedad. No hay demostraciones públicas de candidaturas, al menos en lo que he escuchado, pero los comicios se llevan a cabo de manera tranquila, como si ocurrieran en Perú”, afirma.

Debido a las restricciones mismas que impone la pandemia, el connacional piensa seguir la jornada electoral en casa, siempre conectado por redes sociales con las personas que conoce en el Perú.

En Chile rige una cuarentena estricta.

“Antes de la pandemia, las amistades y familiares se reunían para comentar y esperar los resultados con la esperanza de haber elegidos a los mejores para el Perú. Este domingo solamente vamos a estar atentos los resultados desde casa, esperando a que se cumplan los ofrecimientos electorales por el bien del desarrollo de nuestro país”, dice, por su parte, Silvia Salazar.

Los exteriores de consulados y centros de votación no servirán este año de puntos de encuentro para los compatriotas, tampoco habrá la tradicional venta de comidas o artículos peruanos que solían estar presentes en cada jornada electoral. Sin embargo, los peruanos consultados en esta nota destacan que su preocupación por el Perú se mantiene intacta.

“Mi novio y yo somos peruanos y vamos a estar súpera atentos a todas las noticias. Ahora con las redes sociales puedes saber lo que pasa al instante. Precisamente por eso, por saber cuál es la situación del país, me molesta el no poder votar. El hecho de ir a votar por tu país cuando estás afuera realmente refuerza ese sentimiento de pertenencia. Votando podemos sentir que somos parte de lo que pasa y que tenemos decisión sobre el futuro del país”, concluye Dela Núñez.

