Con casi un millón de electores hábiles (997.033), el voto peruano en el extranjero representa un botín sumamente atractivo en esta segunda vuelta presidencial en el Perú, más aún si se considera lo reñido de la contienda entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sin embargo, el alto ausentismo registrado el 11 de abril (77%) y la elevada desinformación plantean desafíos para que se escuche la voz de los compatriotas en el exterior.

El país con la comunidad peruana más grande es Estados Unidos. Según los resultados de la primera vuelta divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en esta nación hay exactamente 309.602 electores hábiles, aunque en aquella jornada solo el 17,875% de los votantes (55,340) acudió a sufragar.

En total, las autoridades peruanas han habilitado 23 locales de votación en el gigante norteamericano repartidos en 17 estados y Puerto Rico. La mayoría de los electores en ese país se concentran en Florida, California, Nueva Jersey y Nueva York.

Como se ha visto en toda la campaña electoral, los compatriotas en el exterior no se han librado de la desinformación. La ONPE tuvo que aclarar hace unos días que no se implementarán mesas de sufragio de transeúntes en el extranjero para esta segunda vuelta y que los locales de votación serían los mismos que en los comicios del 11 de abril, luego de que audios con información falsa sobre el tema circularan en las redes sociales.

“¡No te dejes engañar! Para esta segunda vuelta, no se han dispuesto mesas de sufragio de transeúntes en el extranjero. Los locales de votación son los mismos que en la primera vuelta salvo contadísimas excepciones”, señaló.

¡NO TE DEJES ENGAÑAR! Para esta segunda vuelta, no se han dispuesto mesas de sufragio de transeúntes en el extranjero. Los locales de votación son los mismos que en la primera vuelta salvo contadísimas excepciones. Puedes corroborarlo aquí: https://t.co/V4HOv7Tx9P pic.twitter.com/FMRG7ik8yq — ONPE (@ONPE_oficial) May 27, 2021

En las últimas semanas también se han divulgado diversas informaciones sobre supuestos cambios de centros de votación o denuncias falsas que afirmaban que en algunos estados de EE.UU. no se habían alquilado los locales de votación para este domingo.

Ante ello, el embajador de nuestro país en Estados Unidos, Hugo de Zela, confirmó el último jueves a través de un video que los 13 consulados generales del Perú en Estados Unidos “ya tienen contratados los locales para la realización de la segunda vuelta” e invitó a los compatriotas a emitir su voto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

“Nuestros consulados darán todas las facilidades necesarias para que los peruanos residentes en Estados Unidos ejerzan su derecho al voto, incluyendo, en particular, el respeto de los protocolos sanitarios y de seguridad. Quiero invitarlos a hacerse presentes el 6 de junio en sus locales de votación para ejercer su derecho a elegir a nuestras autoridades y así asegurar que la voluntad popular sea expresada”, afirmó el diplomático peruano.

A continuación, presentamos la información confirmada por las autoridades para que los compatriotas en los estados con más votantes puedan sufragar este domingo.

Florida

Con 58.165 electores hábiles, Florida es el estado de Estados Unidos con mayor número de votantes peruanos. Los compatriotas que residen aquí cuentan con dos locales de votación: uno en Miami y el otro en Tampa.

Desde hace varias semanas varios usuarios en redes sociales compartieron un mensaje que afirmaba que el Miami Beach Convention Center aún no había sido alquilado como local de votación y que ello buscaba boicotear que se expresara la voluntad popular de los residentes de Miami.

Sin embargo, el Consulado General del Perú en Miami ha confirmado en sus redes sociales que el Miami Beach Convention Center será el local de votación para este domingo. La dirección es 1901 Convention Center Dr, Miami Beach, FL 33139.

Fuentes del consulado detallaron a El Comercio que ellos son responsables del padrón electoral conformado por 163 mesas para recibir a 48.900 votantes y que el local de votación siempre ha estado ubicado en el área metropolitana de Miami.

Asimismo, explicaron que el Miami Beach Convention Center es un lugar ad hoc por sus amplios espacios e instalaciones, capaz de albergar un alto número de votantes y donde ya se han realizado en otra oportunidad jornadas electorales de la comunidad nacional.

En cuanto a Tampa, donde hay 9.527 electores hábiles, se instalarán 10 mesas que están a cargo del Consulado Honorario en esa ciudad. La jornada se llevará a cabo en el Tampa Convention Center, cuya dirección es 333 S Franklin St, Tampa, FL 33602.

El acto electoral conlleva la presentación del DNI con domicilio registrado en el padrón. Se puede votar inclusive con el DNI cuya fecha de caducidad haya vencido.

Puede conocer si es miembro de mesa en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

California

California cuenta con 52.847 electores hábiles, que podrán emitir su voto en Los Angeles (31.843 votantes), San Francisco (19.348) y San Diego (1.656).

A través de sus redes sociales oficiales, las autoridades peruanas en California han enfatizado que se respetarán las medidas sanitarias en todo el proceso electoral. Asimismo, instan a los electores a no olvidar llevar su propio lapicero y usar mascarilla.

En Los Angeles el local de votación es el Santa Anita Park Convention Center LOTE B - GATE 3, ubicado en Santa Anita Park Lote B, Gate 3 Arcadia CA 91007.

En San Francisco los votantes deben acudir al Bill Graham Civic Auditorium, ubicado en 99 Grove Street, San Francisco, CA, 94102.

Quien vote en San Diego debe dirigirse al LCT Bayside Pavilion, ubicado en 640 Marina Pkwy, Chula Vista, CA 91910.

Puede conocer si es miembro de mesa en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

Nueva Jersey

Una de las comunidades más grandes de peruanos están en Nueva Jersey. Según la ONPE, este estado cuenta con 51.827 electores hábiles.

La segunda vuelta se llevará a cabo en el Medowlands Exhibition Center, ubicado en 355 Plaza Dr. Secaucus, N.J.

Según se informa en la página de Facebook del Consulado General del Perú en Paterson, se han designado áreas de votación según rango de apellidos, las mismas que estarán divididas según colores.

Puede conocer si es miembro de mesa en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

Nueva York

Nueva York cuenta con 43.287 electores hábiles que deberán ejercer su voto en el Venue NYC, ubicado en 345 Butler Street, Brooklyn, 11217. Se trata del mismo local de votación del mes de abril.

La cónsul peruana en Nueva York, Marita Landaveri, enfatizó que es indispensable el uso de mascarilla y sugirió el uso de un protector facial.

“Hago un llamado especial a que nos acompañen ese día. Es una fiesta electoral, nuestras elecciones son cada cinco años y es importante que todos los que puedan vengan ese día. No importa si no han participado el 11 de abril o si tienen multas anteriores. Eso no impide que puedan votar, pero sí tienen que tener el DNI original, aunque esté vencido”, dijo en un video.

Puede conocer si es miembro de mesa en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

Washington D.C.

En Washington D.C. hay 33.526 electores habilitados para sufragar. Deberán hacerlo en el Fedex Fields, ubicado en 1600 Fedex Way, Landover, Maryland 20785.

Para asegurar un tránsito fluido y ordenado durante la jornada electoral, el Consulado General del Perú en Washington D.C. ha pedido a los votantes anotar previamente la dirección del local de votación, la fila de acceso que se le ha asignado, así como el número de mesa donde le tocará votar, disponibles a través del siguiente enlace: https://eleccionperuendc.com/dondevoto/.

Enfatiza que, de ser posible, el elector debe imprimir el resultado o capturar la pantalla de su celular y enseñar la imagen el día de las elecciones.

La legación también se vio obligada a aclarar que no se han abierto mesas de sufragio de transeúntes para estos comicios, luego de que audios falsos circularan en las redes sociales.

Puede conocer si es miembro de mesa en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

* Puede encontrar las direcciones de todos los locales de votación en Estados Unidos en este enlace.

