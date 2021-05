El sábado llegó a Lima el líder opositor venezolano Leopoldo López, exalcalde de Caracas y símbolo de las marchas del 2014 contra Nicolás Maduro que le costaron dos años de internamiento en el penal de Ramo Verde, para luego refugiarse en España, donde ahora reside.

Durante su visita participó en un foro contra las amenazas de la democracia y se reunió con diversos sectores, entre ellos la comunidad venezolana asentada en nuestro país.

—¿Considera usted que la democracia peligra actualmente en el Perú?

Sí lo creo. Y en América Latina en general. Yo creo que hay un proceso de socavar las democracias desde adentro, utilizando las herramientas propias de la democracia para proponer mecanismos que terminen dinamitando su esencia, que es el estado de derecho, la autonomía de los poderes públicos, el respeto de los derechos humanos y buscar la unión. Es un tema complejo porque también nos ponemos frente a una realidad en la que las necesidades de las grandes mayorías no han sido satisfechas, hay una gran deuda social pendiente exacerbada por la pandemia. Eso supone un gran desafío, pero también el riesgo de pensar que se pueden lograr soluciones a esos grandes problemas fuera de la democracia. El Perú está frente a un dilema de democracia o dictadura, de libertad o comunismo.

—¿Considera entonces que la de Pedro Castillo es una propuesta chavista?

Él mismo lo ha dicho. No es que yo lo considere o no, él ha dicho que apoya a Maduro, cree que es un modelo a seguir. Se ha declarado marxista, leninista, maoísta [el partido Perú Libre se define como marxista, leninista y mariateguista]. Eso, nosotros que venimos de sufrir las consecuencias, sabemos que representa desolación, hambre y destrucción de oportunidades. Venezuela, que fue el país más próspero del continente, con más nivel de bienestar, hoy es el país más pobre, incluso por debajo de Haití. Esto no ha sido por una guerra o un desastre natural, sino por un modelo fracasado.

—Hasta hace poco la oposición comparaba el chavismo con el régimen de Fujimori. Ahora tenemos a un candidato a favor de ese pensamiento y a la hija del dictador con el que antes comparaban. ¿Qué opina de este escenario?

En el caso de Venezuela, tuvimos lo peor de todos los mundos: un sistema autoritario, dictatorial y arbitrario, y desaprovechamos la gran oportunidad de invertir una gran bonanza en el bienestar de la gente. Lamentablemente, hoy tenemos una dictadura en lo político y, por otro lado, la destrucción del país. El caso venezolano, luego de 20 años, no solo es el de la imposición de un control político, sino de destrucción de oportunidades, generación de miseria y desolación.

—¿Estamos condenados con estos dos candidatos?

Yo creo que aquí lo importante es que los peruanos puedan apostar por la defensa de la democracia. Yo no veo que quien plantea seguir el modelo de Maduro sea alguien democrático. El pueblo peruano tiene un dilema, es la realidad. Pero entre esas opciones creo que hay que elegir por la democracia y quien se comprometa con la libertad, además de superar los grandes problemas de desigualdad, educación, salud y seguridad. Nuestro llamado es a que se atiendan en democracia.

—¿Qué pasará con el Grupo de Lima si gana Castillo o si gana Fujimori?

El Grupo de Lima ha venido cambiando. Creo que hay que buscar un esquema de apoyo que no solo se quede en países de la región, sino que incorpore a otros de otras latitudes. Y es importante incorporar incluso a los que apoyan a la dictadura. Me refiero a que proponemos un acuerdo por la salvación nacional, y para lograrlo creemos importante un concierto de países que apoyen tanto a la dictadura como al proceso democrático.

—¿Alguno de los dos le garantiza que mantendrá un papel activo ante la crisis?

La señora Keiko lo ha dicho claramente, apoya el proceso de elecciones libres en Venezuela. Castillo también ha dicho claro que apoya a Maduro, lo que significa que está a favor de que continúe la tragedia. Por supuesto que yo apoyo a quien esté de acuerdo con que los venezolanos tengamos la opción de poder elegir.

— Su llegada al Perú fue accidentado, ¿qué sucedió en el aeropuerto?

Sí, tengo un documento de viaje español que no requiere visa, he entrado con ese mismo documento a Ecuador, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Pero hoy me dijeron que no aceptaban ese documento y estuve sin poder hacer el trámite migratorio por un par de horas. Pero luego eso se aclaró.

— Leopoldo López (@leopoldolopez) May 29, 2021

— Según su tuit considera usted que fue un intento de restringir sus derechos...

No lo sé.

— ¿No lo considera?

Considero que al final del día evaluaron y tomaron la decisión de permitirme entrar con ese documento.

VENEZUELA Y UN NUEVO INTENTO DE DIÁLOGO

— Maduro ha puesto como condición que se retiren todas las sanciones contra Venezuela para iniciar el diálogo, ¿qué opina de eso?

Eso es parte de lo que será el proceso de negociación. Precisamente esos temas se deben poner sobre la mesa.

— Pero él lo ha puesto como requisito para iniciar el diálogo.

No. Eso es parte de lo que se tendría que discutir. Además, Estados Unidos ya ha dicho que no levantarán las sanciones si no hay unos cambios decisivos y permanentes hacia la democratización del país. Nosotros no podemos poner y quitar las sanciones, quien lo hace (el Gobierno de Estados Unidos) ya ha tomado posición sobre eso.

— ¿Hay confianza en la Administración Biden?

Representa una oportunidad en el sentido de que tiene un abordaje multilateral en política exterior, incluyendo el tema Venezuela. Eso es importante en estos momentos, tener el acercamiento entre Europa, América Latina y Estados Unidos.

— El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) ha presentado una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para iniciar un referendo revocatorio, ¿qué expectativas tiene sobre eso?

Todos son escenarios que se pondrán allí (en el diálogo) para lograr una negociación. Al final, el diálogo que estamos planteando contempla un cronograma electoral y ese (el referéndum revocatorio) es un posible hito en él. Pero lo que sí es importante tener claro es que las dos elecciones desconocidas son la presidencial del 2018 y la parlamentaria del 2020, esas están pendientes y deben hacerse.

— Henrique Capriles ha dicho que la oposición no tiene la fuerza suficiente para gobernar en estos momentos. ¿Qué opina usted?

No escuché ese comentario, pero si dijo eso estoy en desacuerdo.

— ¿La oposición venezolana se encuentra unida en estos momentos?

Sí, estamos avanzando hacia unificar a todos los sectores en esta propuesta de un acuerdo de salvación nacional. Incluso sectores antes alejados de esta propuesta, hemos venido construyendo un entendimiento entre todos.

