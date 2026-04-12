Las Elecciones Generales 2026 iniciarion tanto en el Perú como en el mundo. Tras ello, la Cancillería informó que el proceso en el exterior se lleva a cabo con normalidad en países de Oceanía, Asia y Europa, donde incluso ya reportó locales que concluyeron el periodo de sufragio, mientras que en el todo América se ampliaron los plazos de votación tanto en el norte, centro y sur del continente.

En Nueva Zelanda, se habilitaron mesas en las ciudades de Auckland y Wellington, donde los comicios en el extranjero empezaron el sábado 11 de abril desde las 2 p. m. (hora peruana), siendo la primera región en estar listas. Le siguieron ciudades como Sidney y Camberra en Australia, así como en otras naciones en el continente asiático.

En Europa, ciudades como Londres, Roma y Madrid, siendo esta última la ciudad que cuenta con el mayor número de connacionales habilitados para votar: 105,493 peruanos que residen en la capital de España, que se suman a los cerca de 80 mil electores en Barcelona.

Peruanos acuden a participar de las Elecciones Generales 2026, en las urnas instaladas en Recinto Ferial de Montjuïc, en Barcelona, el 12 de abril de 2026. (Toni Albir / EFE)

Detalle no menor es que, por primera vez en su historia, la isla de Malta contó con la apertura de una mesa para sufragar, para sus únicos 37 electores.

Representantes de la Cancillería del Perú destacaron la correcta participación del electorado y el adecuado desenvolvimiento del personal dispuesto para las labores electorales en el exterior, que representa el 4,4 % de los votos totales para el país.

Una peruana vota por las Elecciones Generales 2026 en la isla de Malta, donde por primera vez se instala una mesa de votación de Perú, el 12 de abril de 2026. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Ampliación de horario de votación en todo América

Desde las primeras horas de la mañana, votantes reportaron problemas con la apertura de mesas y locales producto de la falta de material electoral. Ante el imprevisto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron la ampliación del periodo de votación hasta las 6 p. m.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores adaptó la medida a los locales de votación en el continente americano, en sus regiones del norte, centro y sur, y amplió una hora más el periodo habilitado, de acuerdo a los respectivos husos horarios de cada ciudad como Bogotá, Santiago, Buenos Aires, entre otros.

#TuVotoCruzaFronteras

🚨 ¡Atención connacionales en América del Sur, Norte y Centro!

Se amplía el horario de votación en el exterior 1 hora más. Hasta las 6 pm (según los husos horarios). pic.twitter.com/0P3YpWIq4i — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 12, 2026

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