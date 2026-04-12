Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 iniciarion tanto en el Perú como en el mundo. Tras ello, la Cancillería informó que el proceso en el exterior se lleva a cabo con normalidad en países de Oceanía, Asia y Europa, donde incluso ya reportó locales que concluyeron el periodo de sufragio, mientras que en el todo América se ampliaron los plazos de votación tanto en el norte, centro y sur del continente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.