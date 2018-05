Elecciones en Colombia

Cerca de 116 mil electores residentes en España -el 55 % son mujeres- podrán votar mañana en los comicios presidenciales de Colombia, concretamente aquellos que se registraron previamente para participar en el proceso electoral.

Los inscritos podrán ejercer el sufragio en 188 mesas electorales de 13 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona (noreste), Bilbao (norte), Sevilla (sur) y Valencia (este), informó la Embajada de Colombia en un comunicado.

Los centros de votación estarán abiertos entre las 08: 00 a.m. y 04:00 p.m. del domingo (01:00 a.m. y 09:00 a.m. en Perú), aunque las votaciones comenzaron el lunes pasado en los consulados principales.

Más de 819 mil colombianos que viven fuera de su país podrán votar en estas elecciones, las primeras presidenciales desde los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que deja el poder, y la guerrilla de las FARC.

Si ningún candidato supera el 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta electoral, el 17 de junio, entre los dos más votados.

En las elecciones parlamentarias de marzo pasado votaron desde España en torno a 13 mil colombianos, el 9,4 % de los inscritos.

Según recuerda la Embajada a los electores, el único documento válido para poder votar es la cédula de ciudadanía actualizada.



