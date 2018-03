- / -

En una campaña marcada por la polarización, la derecha elegirá en una consulta a su candidato presidencial entre el senador Iván Duque, respaldado por el ex presidente Álvaro Uribe, la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez. (Foto: Periódico 15 - Geraldine León Hernández)