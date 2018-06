Elecciones en Colombia

Colombia tampoco escapó a las mentiras virales en la campaña presidencial que podría determinar este domingo el regreso de la derecha conservadora al poder o el primer gobierno de izquierda.

Estas son las tres informaciones falsas que más se propagaron por redes sociales antes del balotaje entre el ex senador derechista Iván Duque y el ex guerrillero y ex alcalde Gustavo Petro.

► Mentira 1: "Si Gana Duque, volveremos a las armas"



El futuro de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos estuvo en el centro de la campaña.

El derechista y discípulo del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue el opositor más radical del pacto que permitió el desarme de 7.000 guerrilleros a cambio de la participación política de la ya disuelta guerrilla.

El portal Tiempo 12 publicó tergiversada una entrevista de Rodrigo Londoño, líder del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), con France 24.

Con el título "¡Amenaza! Timochenko: si gana Duque volveremos a las armas!", el artículo cita a Londoño asegurando que "en la etapa final del Gobierno Santos el proceso de paz está peligrando".

La publicación no incluye el video original de la entrevista y solo utiliza la primera parte del testimonio del ex guerrillero sacado de contexto. Cuando Álvaro Sierra, director de France 24, le pregunta si el proceso de paz estaría en peligro con un eventual triunfo de Duque, Londoño, también conocido como Timochenko responde:

"Si la sociedad colombiana, los sectores colombianos y la comunidad internacional no se unen a acompañar este proceso, pues hombre... yo no quiero decir con esto que nos vamos para la guerra nuevamente, pero sí pueden quedar sembradas las semillas para un nuevo conflicto en Colombia. Nosotros lo hemos dicho, lo firmamos y lo vamos a cumplir: no hay vuelta atrás".

Rodrigo Londoño desmintió el artículo desde su cuenta en Twitter y agregó: "Nuestro compromiso con La Paz es inclaudicable".

► Mentira 2: Petro dice que quiere reproducir el modelo venezolano



Las redes sociales están llenas de mensajes que señalan a Gustavo Petro de "castrochavista" y de defender un programa de gobierno que llevará al país a una crisis similar a la venezolana.

Con frecuencia se recuerda su pasado de ex guerrillero del M-19 y de haber servido de anfitrión a Hugo Chávez en 1994, cuatro años antes de ser elegido como presidente del país petrolero.

Trinos falsos han sido replicados por figuras tan populares como el ex presidente Uribe, que tiene más de cinco millones de seguidores en Twitter.

"Mi mayor deseo es llegar al poder para continuar el legado de Bolívar, legado de Hugo Chávez. Una vez lo obtenga, NO VOLVERÁN a ver un oligarca en la Casa de Nariño", fue uno de los mensajes replicados por el ex mandatario de una cuenta falsa de Petro.

Además, se difundió un fotomontaje en que líderes de la FARC llevan camisetas con la leyenda "Petro Presidente" junto al logo de su movimiento Colombia Humana.

La imagen tuiteada por el senador uribista Alfredo Rangel con la frase "La cúpula de las Farc con Petro. El castrochavismo se une" pertenece en realidad a la décima y última Conferencia Guerrillera que tuvo lugar en los Llanos del Yarí en setiembre de 2016 antes del desarme.

En la foto original puede verse que los ex combatientes usan camisetas distintas. Rangel eliminó el tuit de su cuenta.

Petro, que ha tomado distancia del gobierno de Nicolás Maduro, se ha defendido señalando que el "castrochavismo" por definición no existe y que el proyecto político del M-19 que quedó consagrado en la Constitución de 1991 era de carácter liberal y democrático.

"Venezuela, como país petrolero, padece los problemas de la distribución de la renta y la crisis de la caída del precio del petróleo, pero amplificados por una pésima política económica. Venezuela puede rehacerse a partir del diálogo de su sociedad o seguir el camino de Siria e Irak", explicó el candidato en un video que publicó en su perfil oficial de Facebook.

El izquierdista ha descartado el socialismo para Colombia y ha asegurado que privilegiará la producción agrícola sobre la explotación petrolera. De cara a la segunda vuelta, desistió de su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la política y la justicia. Según el candidato lo que pretende es aplicar la Constitución de 1991.

- Mentira 3: Supuestos ejemplos de fraude electoral



Terminada la primera vuelta electoral, en la que Duque y Petro obtuvieron el 39% y 25% de los votos, respectivamente, empezó a moverse en redes sociales el hashtag #FraudeElectoral que denunciaba la manipulación de los formularios con los que se realiza el conteo de los votos.

Las imágenes descargadas de la página de la Registraduría (autoridad electoral) presentaban enmendaduras que favorecían a alguno de los candidatos y con mayor frecuencia a Duque, según los mensajes difundidos.

En redes sociales circularon videos manipulados, audios anónimos y memes que decían que la independiente Misión de Observación Electoral (MOE) ratificaba el fraude.

Cuatro días después de las elecciones de primera vuelta la MOE emitió un comunicado en el que aclaró que efectivamente se presentaron anomalías en las cifras de 363 formularios E14 de una muestra de 13.135 mesas. Sin embargo, dicha manipulación equivale solamente al 2,8% de la muestra revisada.

Por su parte, atendiendo las reclamaciones de la campaña de Petro, el CNE determinó mediante una resolución del 8 de junio que aunque sí hubo irregularidades en la atribución de 495 votos, estos cambiaban ligeramente el resultado de las elecciones.

Funcionarios de la Registraduría realizaron un nuevo conteo que añadió a Petro 238 votos, mientras que a Duque le restaron 257.

"Los tachones y enmendaduras no configuran un fraude", subrayó el jefe de la Registraduría, Juan Carlos Galindo, en diálogo con W Radio.



Fuente: AFP