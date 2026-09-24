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El senador Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño Lula da Silva se hallan en un empate técnico, señalan últimas encuestas. Foto: composición / EFE / AFP
El senador Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño Lula da Silva se hallan en un empate técnico, señalan últimas encuestas. Foto: composición / EFE / AFP
Por Fernando Roca Canales

A 10 días de las elecciones presidenciales de Brasil, el enfrentamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro sumó un nuevo escenario: la Asamblea General de Naciones Unidas. El discurso pronunciado por el mandatario brasileño en Nueva York, en el que combinó asuntos internacionales con temas centrales de la política interna, provocó una respuesta de su principal rival, quien acudió a la Justicia Electoral para impedir que el oficialismo utilice con fines de campaña imágenes o fragmentos de la intervención.

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