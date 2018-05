De la 'Venezuela Saudita' hoy no queda nada. La crisis económica, política y social que vive el país ha revertido el efecto de esos gloriosos años cuando la rica nación recibía a latinoamericanos que huían de sus países por la pobreza, el terrorismo o quizás por el solo hecho de acumular riqueza y vivir bien. La situación ahora es otra.

En los últimos años más de un millón de venezolanos han escapado de su país. Miles han llegado al Perú hartos de la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Y pese a que este 20 de mayo el pueblo está llamado a elegir presidente, ese colectivo de inmigrantes forzados no reconoce estos comicios.

Cuatro ciudadanos venezolanos que viven en el Perú explican a El Comercio qué piensan de las elecciones.

► ¿Qué opinas sobre las elecciones convocadas por Nicolás Maduro de este domingo?



►Natalia Cordoves Canache, periodista de 24 años que creció en Caracas y vive en el Perú desde hace 4 años y 11 meses: "Participar en las elecciones es ser cómplice de un Gobierno ilegítimo".

"Cada uno de los venezolanos es responsable del futuro de nuestro país. Participar en las elecciones del 20 de mayo es ser cómplice de un gobierno ilegítimo porque estas elecciones fueron convocadas por una Asamblea Constituyente que no fue elegida por el pueblo. [Estas elecciones] se están dando en un marco donde no existen las garantías suficientes para que estas sean justas, democráticas y transparentes. Después del 20 de mayo, Maduro va a continuar en el poder y las elecciones habrán sido robadas, la crisis se agudizará aún más y no se solucionará ningún problema".

►Deivi José Ramírez Velásquez, periodista de 34 años, llegó por tierra al Perú hace 7 meses.

"No se ha llevado las condiciones necesarias para que este sea un proceso transparente, justo y objetivo".

Para Deivi, estas elecciones, como todas las decisiones tomadas por la Asamblea Constituyente, "apoyan al socialismo del siglo XXI que ha imperado en Venezuela desde el comienzo del gobierno de Hugo Chávez y actualmente del presidente Nicolás Maduro".

►Carmen Irene Rangel Vera, doctora de 48 años que creció en Yaracuy y vive en el Perú desde hace 3 meses.

"No debió haber sido convocada porque no está en el lapso constitucional pertinente y porque además fue convocada por una Asamblea Constituyente que fue elegida ilegítimamente por el propio Gobierno Venezolano".

Carmen está convencida de que los legisladores que sí fueron elegidos por la ciudadanía no fueron consultados ni "participaron adecuadamente" del debate el día que la Asamblea Constituyente votó por el llamado a elecciones.

►José Luis Calzadilla Luces, cheff de 42 años que no puede ejercer la profesión con la que se sostenía en Venezuela. "No son elecciones"

"Una elección es un proceso en el que participa todos los partidos políticos y todos sus ciudadanos".

José, que dejó su natal Maturín porque el Gobierno lo perseguía por su activismo opositor local, indica que no siente que los comicios de este domingo sean elecciones porque "varios presos políticos son favoritos" y no están participando.

"Los apresan sin motivos, con la excusa de que comenten delitos. Ellos en realidad son fuertes como opositores".



► ¿Regresarías a Venezuela si Nicolás Maduro pierde las elecciones?



"Tiene que pasar un largo tiempo en el que se reconstruya todo el país en el ámbito social, económico y político", indica Natalia.

"No es que Maduro se vaya o pierda las elecciones y se solucione la crisis en Venezuela".

Deivi no cree que Nicolás Maduro pierda las elecciones.

"Estas han sido articuladas para que él siga en el poder".

De lo que si puede estar convencido es de que el mandatario, en algún momento, saldrá del poder por un "proceso no electoral, democrático y de fuerza social".

"Si algún opositor asumiese el poder debe pasar un largo tiempo para regresar al país porque no me dan las garantías económicas y sociales para volver con mi familia", dice Deivi agregando que su familia se encuentra dispersa por América, "unos al norte, otros en la región centroamericana y también aquí en el sur".

Carmen concuerda con Deivi en no creer que Maduro pueda perder las elecciones.

"Los resultados ya están a la vista. Las elecciones van a mantener en el poder a Nicolás Maduro y eso va a llevar al país a un peor deterioro. Si por mí fuera, no regresaría".

José Luis Calzadilla no concibe la pregunta.

"Si pierde..." - medita por un momento y luego exclama - "es que... ¡es imposible que pierda!", dice exaltado.

A José le parece increíble que a pesar que "el 80% repudie a Nicolás Maduro", él pueda ganar las elecciones.

"Nicolás Maduro es un hombre malo. Lo catalogan como un tonto pero en realidad es una persona sumamente mala. Yo me imagino que él en sus momentos a solas se ríe al ver cómo venezolanos se mueren de hambre".



► ¿Qué cambios has notado en Venezuela desde que saliste de tu país?



Natalia confiesa que en el año que ella salió de Venezuela, ella podía comprar los alimentos de manera normal, ahora "ha empeorado la situación".

"Con el transcurso del tiempo los alimentos de Venezuela se compraban a través del número del documento de identidad y del día que te correspondía. Luego pasó a compras por huella digital y ahora el Gobierno designa una caja de alimentos durante cierto tiempo".

Deivi profundiza en la agudización de la crisis del país y cuenta acerca de los cambios que ha notado en su materia: el periodismo.

"Cuando salí del país, yo ejercía el periodismo para un canal de sintonía nacional y era muy difícil sentir que había tanta represión por parte de los cuerpos de seguridad. Actualmente vemos como los medios de comunicación han sido atacados. Incluso recientemente fue agredido un colega periodista, un guardia nacional arrojó contra el piso su cámara.

"Todos los días hay un cambio exponencial hacia lo peor", agrega Carmen.

"Hay un deterioro de todos los servicios públicos de la salud, seguridad, de la alimentación y de la economía".

José, desde el mini departamento que alquila junto a su esposa Karen en el distrito de Santa Anita, está de acuerdo con Carmen.

"Nuestro familiares nos cuentan que el país es un caos. Si nos enfocamos solo en el sector transporte: no funcionan los buses normales, se está cargando a las personas como animales. En carros que no son adecuados para llevar a personas. Ahora usan camiones con unas barandas y ahí meten a la gente agrupada".

José confiesa que ha llorado al ver imágenes de la crisis en Venezuela.

► ¿Qué opinión tienes sobre el trabajo de la oposición en estas elecciones?



Natalia entiende que la oposición, por el momento, no ha podido tener un papel importante en las elecciones porque "varios de sus candidatos han sido inhabilitados".

A pesar de ello, destaca: "El pueblo venezolano no se encuentra identificado por ningún líder de oposición".

Por otro lado, para Deivi el papel de la oposición venezolana "no tiene definición".

"Me parece que a oposición venezolana ha tomado un papel para dilatar el proceso de cambio de Gobierno, de cambio de poder que existe en Venezuela".

"[La oposición] se ha prestado porque no ha dado las condiciones esperadas [por el pueblo]. También puedo decir que la oposición se ha visto muy presionada por el Gobierno venezolano, incluso desde el día en el que Hugo Chávez asumió el poder. Es difícil que la oposición asuma un papel de liderazgo o de representación popular, cuando ellos lo que realmente han hecho es dilatar políticamente el proceso de mantener la revolución bolivariana en Venezuela".

Carmen dice muy convencida de que "no hay oposición".

La médica venezolana explica que lo que ella cree que hay en la Asamblea Nacional son unos "títeres políticos colocado allí como oposición que lo que hacen es prestarse para que se den unas elecciones de teatro".

"Yo no creo que hay oposición en Venezuela", dice muy segura.

José dice que la verdadera oposición es la que "ha aguantado" en Venezuela y que hoy se encuentra en la cárcel. La otra oposición, según este hombre de 42 años, es colaboracionista con el Gobierno.

"Yo no entiendo. Se supone que gran parte de la oposición no cobra como diputado porque el Gobierno no les paga, sin embargo se les ve en viajes, en grandes mansiones y no pasando hambre. Eso solo puede significar que hay vínculos de esa 'oposición' con el Gobierno", dice José mientras su esposa, quien no prefirió brindar declaraciones, asiente.