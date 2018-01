La activista peruana y delegada demócrata Elizabeth Guzmán, de 44 años, se convertirá la noche del martes en la voz de miles de inmigrantes al ser quien dará la respuesta en español al discurso que el presidente Donald Trump hará al Congreso sobre el Estado de la Unión.

La delegada del Partido Demócrata en Virginia nació en el Callao en una familia involucrada activamente en la política. Desde temprana edad estuvo atenta a las reuniones sindicales que se organizaban en su hogar, se mantenía informada constantemente y fue la presidenta de su clase durante la secundaria, según un perfil publicado por "Univision".

Aunque era muy buena estudiante, su familia no tenía el dinero para enviarla a la universidad.

— El sueño americano —



A los 18 años se convirtió en madre soltera y teniendo en cuenta las dificultades que vivía y las pocas oportunidades, Elizabeth Guzmán viajó en 1998 junto a su hija, entonces de 6 años, a Estados Unidos, donde consiguió tres trabajos que la ayudaron a alquilar un pequeño departamento y darle educación a su hija.

Según Univisión, sus días eran agotadores: después de dejar a su hija Pamela en la escuela, Elizabeth Guzmán se iba a trabajar a Wendy's hasta la tarde. Una vez que Pamela terminaba su tarea y se iba a la cama, Guzmán salía a trabajar a CVS en el turno de la noche. Llegaba a la casa a las 6:30 de la mañana, justo a tiempo para despertar a su hija otra vez. Los fines de semana trabajaba como cajera en una tienda.



Elizabeth Guzmán pasó días complicados pero nunca dejó de ver a la educación como una gran oportunidad. Es así como la peruana continuó sus estudios y obtuvo una licenciatura en Protección Civil en la Universidad de Capella, una maestría en Administración Pública de American University y una maestría en Trabajo Social de la Universidad del Sur de California.

Actualmente, Elizabeth Guzmán está casada y reside con su esposo empresario y sus cuatro hijos en Dale City, Virginia.

(Foto: Elizabeth Guzmán) Elziabeth Guzmán junto a su esposo Carlos y tres de sus hijos. (Cortesía: Elizabeth Guzmán) Elizabeth Guzmán

— Éxito en la política —



Fueron sus numerosos logros los que la llevaron en noviembre del 2017 a convertirse en una de las primeras dos mujeres inmigrantes de origen hispano elegidas a la Cámara de Delegados de Virginia, y prestó juramento hace dos semanas.

Elizabeth Guzmán presta juramento en Virginia.

"Estamos muy orgullosos de que la respuesta de los demócratas en español sea dada por la delegada Elizabeth Guzmán", dijo la lideresa del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

De acuerdo con Pelosi, Guzmán es "una respetable defensora y líder en su comunidad que representa lo mejor de los ideales que nuestro país ofrece".

— Su mensaje a Donald Trump —



En conversaciones con el diario El Comercio, Elizabeth Guzmán se mostró contenta por la oportunidad de representar la voz hispana y adelantó cual será lo más importante de su respuesta al mandatario de Estados Unidos.

“Es algo histórico porque es la primera vez que una latina inmigrante dará la respuesta. Se trata de un privilegio porque hay muchos políticos con gran trayectoria que son bilingües y hablan español, pero pensaron en mí. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy, me dijo que fue unánime, la Cámara Alta y la Cámara Baja me eligieron. Eso me enorgullece y al mismo tiempo me llena de emoción y de alegría que el Partido Demócrata reconozca que somos importantes” señaló Elizabeth Guzmán.

“Yo quiero compartir mi historia de vida y cómo cuando un inmigrante aprovecha las oportunidades que hay en este país puede salir adelante y triunfar, que no todos somos lo que él dice de nosotros. Hacerle saber que los inmigrantes hispanos somos la comunidad más grande de inmigrantes del país y que no vamos a aguantar que se nos denigre. Pero para mí también es una oportunidad para conectar a la comunidad latina con el Partido Demócrata” finalizó la delegada demócrata.