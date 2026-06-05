Por Guillermo Vera Ayala

Elon Musk fue seriamente criticado este jueves 4 por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien acusó al empresario tecnológico de intentar “generar división” en su país en medio de las protestas por el asesinato de un estudiante a manos de otro ciudadano de origen sij.

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