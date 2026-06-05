Elon Musk fue seriamente criticado este jueves 4 por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien acusó al empresario tecnológico de intentar “generar división” en su país en medio de las protestas por el asesinato de un estudiante a manos de otro ciudadano de origen sij.

El origen

El incidente que dio lugar a las protestas ocurrió el 3 de diciembre del 2025 en Southampton.

Un joven blanco de 18 años llamado Henry Nowak regresaba de una discoteca y tuvo un altercado verbal con Vickrum Digwa, ciudadano británico de 23 años de origen indio y religión sij. Este último reaccionó de forma extremadamente violenta y asestó cinco puñaladas a Nowak, siendo mortal la que perforó su pulmón.

Henry Nowak, de 18 años, murió apuñalado el 3 de diciembre de 2025. (Distribuido por la Policía).

El hermano de Digwa fue quien llamó a los agentes policiales y ambos acusaron a Nowak de estar ebrio, iniciar la pelea y haber proferido insultos racistas. Esta versión fue creída por los oficiales, quienes detuvieron y esposaron al agredido a pesar de que este advirtió desesperado que había sido herido.

El incidente no tuvo testigos directos, pero las grabaciones de las cámaras de los policías mostraron que la víctima dijo en reiteradas ocasiones que había sido “apuñalado” y “no podía respirar”. En el registró se oyó a un agente responderle “no creo que te hayan apuñalado, amigo”.

Los policías finalmente detectaron la gravedad del estado de Nowak y trataron de reanimarlo, pero el universitario falleció desangrado en el lugar.

Vickrum Digwa fue finalmente declarado culpable del asesinato esta semana, con una sentencia de cadena perpetua que no podrá reducirse más allá de los 21 años. Su madre, Kiran Kaur, también fue declarada culpable de encubrimiento al intentar ocular el arma homicida.

Henry Nowak horas antes de ser asesinado. (Foto: Dominio Público)

Estallido e intervención de Musk

Los videos de las cámaras corporales de los policías fueron difundidos un día después de la sentencia de Digwa y esa fue la chispa que encendió las manifestaciones.

Pese a que el caso ya había sido polémico desde los reportes iniciales, la imagen de Nowak rogando a los oficiales que le creyeran antes de morir generó gran indignación, siendo la grabación ampliamente difundida en Internet. Durante esa misma jornada empezaron las protestas violentas bajo la consigna de “Justicia para Henry Nowak”, centrándose en la comisaría central de Southampton, con los disturbios prolongándose desde la noche del martes 2 hasta la madrugada del día siguiemnte.

El caso adquirió rápidamente un tinte racial y político, con Nigel Farage, líder de la agrupación de derecha populista Reform UK, denunciando que la policía tenía un sesgo de “dos niveles” que la hacía muy blanda con las minorías étnicas, pero muy severa a la hora de criminalizar a la población blanca.

Vickrum Digwa fue condenado por asesinato.

Medios británicos como The Guardian indicaron que activistas de extrema derecha como Tommy Robinson fueron algunos de los dirigentes y oradores en las manifestaciones.

Durante las protestas, Robinson afirmó que la policía de Hampshire —condado donde se encuentra Southampton— actuaba con un racismo institucionalizado y pidió que los policías que detuvieron a Nowak fueran encarcelados. “Si Henry no hubiera sido blanco no lo habrían esposado”, afirmó.

Elon Musk se sumó activamente a la difusión del caso en su red social X pidiendo que se compartiera el video de la intervención policial para mostrar “cuán atrozmente fue tratado Nowak por la policía en sus últimos momentos y cómo esta se sometió cobardemente ante su asesino”.

En varias publicaciones, el magnate tecnológico criticó a las autoridades del Reino Unido, señalando que la policía “es obligada a adoptar una actitud racista hacia los blancos”, a la vez que acusaba a la prensa de no dar suficiente alcance a estos hechos.

“Los mismos medios tradicionales que escribieron sobre George Floyd millones de veces están completamente mudos sobre Nowak”, comentó Musk en X.

Asimismo, el líder de Tesla aseguró que está dispuesto a cubrir los gastos de cualquier causa judicial contra la policía británica, asegurando que esta ha tenido una actitud “inaceptable”.

Send the video to everyone you know showing how heinously Nowak was treated by the police in his dying moments and how the police cravenly kowtowed to his murderer.



Legacy mainstream media, same ones who wrote about George Floyd millions of times, are dead silent about Nowak. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2026

Estas declaraciones encontraron la respuesta de Keir Starmer, quien cuestionó la postura de Musk, acusándolo de usar el caso para sembrar la división en el país insular.

“Tenemos que reafirmar quiénes somos como país porque Musk ha estado interfiriendo en nuestra política en los últimos días intentando fomentar la división. Eso no es lo que somos en Gran Bretaña, nosotros somos gente razonable y tolerante y cuando enfrentamos un caso terrible como el de Henry Nowak reaccionamos con calma, como lo ha hecho su familia”, sostuvo Starmer.

El primer ministro británico también envió una puya al multimillonario haciendo referencia a que su gestión combatió la generación de desnudos no autorizados mediante Grok, el asistente de inteligencia artificial de Musk.

De momento, la policía de Hampshire ha reportado un saldo de 11 agentes y un perro policía heridos durante las protestas.

Mark Nowak, padre de Henry, calificó de “inhumano y degradante” el trato que recibió su hijo, pero ha señalado que su familia no desea que su caso sea empleado como justificación para actos reprobables.

Las imágenes de la cámara policial han causado una gran conmoción en Reino Unido.

“No queremos que su muerte sirva para generar más división, odio o tensión. Queremos que su historia ayude a que nuestras calles sean más seguras para todos”, señaló.

Shabana Mahmood, ministra del Interior del Reino Unido, declaró ante el Parlamento de su país que la muerte de Henry Nowak es un hecho “desgarrador e inimaginable”, señalando que la cadena perpetua a Digwa es una muestra de que se busca hacer justicia.

No obstante, la funcionaria sostiene que “hay una peligrosa corriente subterránea” que viene amenazando a los agentes policiales y que “no hay justificación alguna para esa intimidación”.

Musk y el Reino Unido

Elon Musk tiene un nutrido historial reciente de polémicas con las autoridades del Reino Unido. Starmer ha sido blanco frecuente del fundador de SpaceX, quien ha sido un duro crítico del Partido Laborista británico desde el inicio de su gestión actual.

En medio de ese desagrado por los laboristas, en enero del año pasado diversos medios reportaron que el empresario se planteaba invertir millones de dólares en la campaña de Reform UK, aunque finalmente desistiría de esa idea.

xAI limitó de su inteligencia artificial Grok de crear 'deepfakes' de imágenes íntimas no consentidas en las locaciones donde esto es ilegal. (Foto: Nicolas Tucat / AFP) / NICOLAS TUCAT

A mediados del 2025, Musk revivió un caso de explotación sexual infantil registrado décadas atrás, en el que los perpetradores eran en su mayoría de origen pakistaní. El magnate acusó directamente a Starmer de haber encubierto de forma deliberada estos casos desde la posición de fiscal general de la Corona que en ese entonces (2008-2013) tenía el actual primer ministro.

BBC Verify y Full Fact llevaron a cabo revisiones sobre esta acusación y concluyeron que hubo importantes fallas en varios estamentos alrededor de este proceso, pero que no había evidencia que sugiriera que Starmer quisiera encubrir a los culpables. Estos análisis sostenían que el exfiscal emprendió reformas que llevaron a la revisión del caso y procesamiento de los criminales en la siguiente gestión.

El primer ministro británico, Keir Starmer. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP) / JUSTIN TALLIS

En enero de este año Elon Musk se vio envuelto en un nuevo marco tenso con el Reino Unido, debido al escándalo de los ‘deepfakes’, en el que se generaron miles de desnudos no autorizados de mujeres —incluso menores— mediante Grok, los cuales tuvieron amplia difusión en X.

Ofcom, regulador de comunicaciones británico, inició una investigación contra xAI, la empresa de IA de Musk y matriz de X, para comprobar si estos servicios infringieron la Ley de Seguridad en Línea británica e incluso se planteó la posibilidad de cortar el acceso a la red social en Reino Unido. Si es hallada culpable, la compañía de Musk podría ser castigada con una multa de hasta el 10% de su facturación anual.

Paralelamente, las autoridades de la monarquía insular anunciaron en febrero reformas para incluir a los chatbots como Grok en su regulación digital. En mayo, el gobierno británico dio a conocer un paquete adicional de medidas que otorgaba un plazo de 48 horas a las plataformas de Internet para eliminar los ‘deepfakes’ creados sin consentimiento, dando grado penal a la creación de imágenes íntimas falsas por medio de inteligencia artificial.

Elon Musk calificó esta presión como un accionar “fascista” del gobierno británico, indicando que se atentaba contra la libertad de expresión.

Más polémicas

Los altercados discursivos de Musk no han sido solo con el Reino Unido, sino también con otros países que han considerado sus acciones como intromisiones poco afortunadas en sus asuntos internos.

La Unión Europea ha sido objetivo frecuente de sus ataques a causa de su estricta Ley de Servicios Digitales (DSA) y otras regulaciones. El empresario llegó a calificar a Thierry Breton, excomisario europeo de Asuntos Digitales, como el “tirano de Europa” y sus cruces de declaraciones con este último han sido constantes.

En diciembre del 2025 la Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus regulaciones de transparencia digital, lo que Elon Musk calificó como un “ataque a las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”. Esto se suma a otros procesos individuales en países como Francia, Alemania, España y Países Bajos, entre otros.

Su relación con el gobierno alemán ha sido particularmente mala debido al apoyo abierto de Musk al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Olaf Scholz, excanciller de dicho país, calificó en el 2025 al hombre más rico del mundo como un “troll” y dijo que no se le debería prestar atención.

Olaf Scholz. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP). / RONNY HARTMANN

Una situación similar sucede en Francia, donde en el 2025 se abrió una investigación contra X por una presunta manipulación del algoritmo de esta plataforma para influir en la política gala a favor de los discursos de derecha extrema.

Los roces de Musk con el presidente Emmanuel Macron han sido también constantes y este considera que el discurso político del inversor de Silicon Valley es peligroso para las instituciones democráticas.

“¿Quién se habría imaginado hace 10 años que el dueño de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría un nuevo movimiento reaccionario internacional e intervendría directamente en las elecciones?”, dijo Macron a los embajadores de su país a inicios del 2025.

Brasil ha sido otro de los escenarios más controvertidos de las tormentosas relaciones internacionales del acaudalado empresario.

En abril del 2024, Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la suspensión de cuentas de X ligadas al bolsonarismo que cuestionaban la legitimidad de las elecciones e impulsaron el intento de golpe de Estado en Brasil en enero del 2023.

El juez ministro de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes. (Foto: EFE/ Andre Borges)

Musk declaró abiertamente que no acataría la medida y que anularía cualquier restricción en las cuentas brasileñas, asegurando que “los principios importan más que la ganancia” y que para ello no le importaba cerrar sus oficinas en ese territorio, lo que terminó sucediendo meses después.

En setiembre del 2024 el STF bloqueó por completo el acceso a X, luego de que Musk no cumpliera con la designación de un nuevo representante legal en Brasil. La medida incluyó una multa de 9.000 dólares para cualquier ciudadano que intentara ingresar a la plataforma social mediante redes privadas virtuales.

El multimillonario calificó a De Moraes como un “dictador” y “criminal de la peor especie disfrazado de juez”, pero finalmente daría su brazo a torcer en octubre de ese mismo año luego de que las autoridades brasileñas congelaran los activos financieros de Starlink —firma de internet satelital de Musk— dentro de su jurisdicción. El argumento del país sudamericano fue que ambas empresas eran en los hechos un solo grupo económico.

Bolivia sería un escenario más de polémica para Elon Musk, gracias a un solo comentario en X.

En julio del 2020, el empresario respondió a un comentario que sugería que Estados Unidos habría organizado un golpe de Estado contra Evo Morales para que su compañía de coches eléctricos, Tesla, tuviera acceso al litio del país sudamericano. “¡Daremos un golpe de Estado a quien queramos! Lidia con eso”, escribió Musk.

El millonario matizó estas declaraciones situándolas en el terreno de la ironía y eliminó la publicación, pero fue severamente cuestionado por las autoridades bolivianas y de otros estados, que lo criticaron por validar el intervencionismo ilegal y ejercer presión política de forma indirecta.

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