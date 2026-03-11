Elon Musk lleva dos años consecutivos como el hombre más rico del mundo y un reciente reporte de Forbes señala que el magnate dueño de compañías como Tesla y SpaceX ha duplicado sus activos, consolidándose con distancia en el primer lugar. Según el citado medio financiero, su fortuna pasó de 342.000 millones de dólares, el año pasado, a unos 839.000 millones hoy.

Dicha cifra triplica el patrimonio de Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google que se ubican en el segundo y tercer lugar de la lista de Forbes, quienes suman activos por 257.000 millones y 237.000 millones de dólares, respectivamente.

El medio financiero señala que el enorme despegue de la riqueza de Musk se debe al incremento de las acciones de Tesla y a la enorme expectativa que hay alrededor de SpaceX, que se espera que tenga la salida a bolsa más grande de la historia.

Elon Musk durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Algunas estimaciones señalan que la empresa aeroespacial se convertiría en una de las seis firmas más valiosas del mundo apenas haga su debut en el mercado bursátil, alcanzando el nivel de gigantes como Nvidia, Apple o Microsoft. En esta valoración tan grande habría tenido un papel crucial la fusión de Space X con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk que controla el asistente Grok y la red social X (antes llamada Twitter).

Crecimiento meteórico

La historia de inversiones de Elon Musk tuvo su primer gran hito en 1995 cuando el empresario de origen sudafricano —por entonces de 24 años— fundó en Palo Alto (California) una empresa denominada Zip2 junto a su hermano Kimbal y otro socio.

Esta compañía emergente se dedicaba a proporcionar y licenciar software de guías urbanas en internet a los periódicos. Según el hombre más rico del mundo, se inspiró en directorios como las páginas amarillas para desarrollar el concepto detrás de Zip2.

Para este negocio, además de algunos pequeños fondos propios y la ayuda de inversores ángeles, los hermanos Musk contaron con una inyección de aproximadamente 28.000 dólares proporcionados por su padre, un acaudalado empresario sudafricano. El mismo Elon Musk admitiría más tarde que su progenitor aportó el 10% de una de las rondas de financiación iniciales.

Esta etapa duró cuatro años y fue un comienzo prometedor, debido a que en 1999 Zip2 fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares, de los cuales Elon Musk recibió 22 millones.

Esos ingresos le permitieron al ambicioso y joven empresario dar su primer gran salto corporativo al fundar ese mismo año X.com, un servicio de banca por Internet en el que Musk invirtió buena parte del dinero que había ganado con la venta de Zip2. El negocio fue uno de los pioneros en el rubro de transacciones en línea, y a pesar de enfrentar numerosas regulaciones se mantuvo a flote.

En aquella época X.com competía con una firma llamada Confinity, que tenía como uno de sus fundadores a Peter Thiel, quien más adelante también se convertiría en otro peso pesado de la industria tecnológica estadounidense.

Al tratarse de un mercado sin demasiados actores que les pudieran hacer sombra, ambas empresas optaron por fusionarse, conservando el nombre del producto estrella de Confinity: PayPal. El nuevo emprendimiento masificó las transacciones digitales y se estima que para el 2002, año en el que la firma salió a la bolsa, su facturación superaba los 200 millones de dólares anuales.

Antes de cumplir los 30 años, Musk ganó sus primeros millones cuando vendió Zip2 (empresa de software de edición en línea para medios de comunicación que había fundado tiempo atrás) al fabricante estadounidense de computadoras Compaq. La siguiente compañía de Musk, X.com, acabó fusionándose con PayPal, la empresa de pagos en línea comprada por el gigante eBay en el 2002. (Foto: AP) / The Associated Press

El ingreso de PayPal al mercado bursátil atrajo inmediatamente la atención de eBay, que en ese entonces era la referencia del comercio electrónico y puso sobre la mesa una oferta de 1.500 millones de dólares. La venta se concretó en octubre del 2002 y Musk se embolsó cerca de 180 millones de dólares.

Aparecen los gigantes

Tal como hizo tres años antes, el empresario tecnológico invirtió las ganancias obtenidas con su negocio previo en nuevas aventuras corporativas que se alejaban considerablemente de sus emprendimientos previos.

Musk decidió incursionar en la industria aeroespacial al interesarse en la posibilidad de que la humanidad enviara una misión tripulada a Marte, tópico sobre el que llevaba algún tiempo meditando.

Ese interés se vio compaginado con su idea de emplear cohetes reutilizables para misiones espaciales en lugar de los propulsores descartables que se usaban tradicionalmente, lo que supondría un ahorro considerable en programas como los de la NASA.

Esas dos ideas se convirtieron en los objetivos principales de SpaceX, compañía aeroespacial fundada por Musk en el 2002 y en la que invirtió 100 millones de dólares.

SpaceX fue fundado con el objetivo de "extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas". (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Aunque el despegue de la firma no fue inmediato, para mediados de la década del 2000 la empresa ya había ganado varios contratos con la NASA y a lo largo del tiempo fue sumando otros acuerdos millonarios, no solo con la agencia espacial de Estados Unidos sino también con su Departamento de Defensa.

Durante ese periodo Elon Musk también se interesó por la electromovilidad y posó sus ojos sobre una empresa emergente llamada Tesla, fundada en el 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning.

En febrero del 2004, Musk lideró la primera ronda de financiación de esta compañía de autos eléctricos y energía, aportando unos 6,5 millones de dólares y convirtiéndose en presidente de la junta directiva.

Pese a este panorama alentador, la crisis económica del 2008 fue un golpe sumamente duro para estos emprendimientos y puso a su propio impulsor al borde de la bancarrota. Sin embargo, el magnate tecnológico apostó todo a estos negocios usando el dinero que le quedaba para mantenerlos a flote.

Tesla fue la principal beneficiaria de esta inyección, pues se estima que Musk puso cerca de 70 millones de dólares de su propio bolsillo hasta el 2010 para garantizar su supervivencia.

Dicha decisión le pagaría con creces cuando la crisis fue quedando atrás, pues la salida a bolsa de Tesla en el 2010 con una ronda de oferta pública inicial fue prometedora. A esto se sumó que en el 2012 SpaceX comenzara a tener éxitos en las misiones de acople, generando gran expectativa sobre la viabilidad del uso de sus cápsulas espaciales.

El S es uno de los modelos más vendidos de Tesla.

Estos factores hicieron que la fortuna de Elon Musk se disparara hasta los 2.000 millones de dólares para ese año, haciendo que ingresara a la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo por primera vez.

El incremento de contratos de SpaceX y otros negocios llevaron a que el crecimiento siguiera siendo exponencial, puesto que en el 2018 el patrimonio de Musk alcanzó los 20.000 millones de dólares, ubicándolo en el puesto 54 de los hombres más acaudalados.

En aquella época Starlink, proyecto de internet satelital surgido al interior de SpaceX, comenzó a tomar forma al punto de convertirse en una subsidiaria de la firma aeroespacial. Tras superar fases de pruebas y solventar los requerimientos regulatorios, Elon Musk lanzó su primera flota de 60 satélites en mayo del 2019.

Dos años más tarde, la valoración de todos estos proyectos llevó a que los activos del empresario tecnológico tuvieran su incremento más grande hasta esa fecha: su fortuna se calculaba en unos 219.000 millones de dólares entre 2021 y 2022, según Forbes. Esto lo llevó a ser por primera vez el hombre más rico del mundo.

Tras dos años seguidos con una valoración ligeramente inferior a esa cifra, el patrimonio de Musk tuvo un incremento sustancial en el 2025 y llegó hasta la cifra récord recientemente publicada por Forbes.

El debut bursátil de SpaceX podría elevar su valorización por encima del billón de dólares. Foto: EFE.

Además del incremento del precio de las acciones de Tesla y la promesa salida a bolsa estelar de SpaceX, el crecimiento generado por Starlink y los contratos militares del proyecto Starshield son factores adicionales de consideración para entender el incremento de la valoración de la fortuna de Musk.

Gwynne Shotwell, directora ejecutiva de la compañía, señaló a mediados de febrero que SpaceX contaba con 22.000 millones de dólares en contratos con el gobierno, de los cuales los firmados con la NASA eran de alrededor de 15.000 millones.

Otro elemento clave para comprender el incremento de la fortuna de Musk es el juicio que ganó a fines del año pasado, en el que un tribunal estadounidense resolvió que se le devolviera al empresario un paquete salarial de 55.000 millones de dólares que Tesla le había otorgado en el 2018 como incentivo para lograr ambiciosas metas corporativas.

Este beneficio se le había retirado a Musk por medio de una demanda presentada por un accionista inconforme, pero en la apelación del empresario, la Corte Suprema de Delaware resolvió que el inversionista había alcanzado los objetivos planteados, por lo que se le debía regresar la bonificación.

Si bien, la volatilidad accionaria es un tema que preocupa a algunos analistas, por lo pronto no parece que esto ponga en peligro el patrimonio de Elon Musk en el mediano plazo.

La confianza que genera Tesla entre los accionistas es uno de los principales activos de la firma, aunque las voces críticas sostienen que es potencialmente riesgoso que Musk sostenga las inversiones en función de lo que la empresa promete llegar a ser antes que sustentar esto en el propio flujo operativo y comercial.

La fortuna de Musk a través del tiempo 1 2012 | 2.000 millones Puesto: N° 634 del mundo 2 2015 | 12.000 millones Puesto: N° 100 del mundo 3 2018 | 19.900 millones Puesto: N° 54 del mundo 4 2020 | 24.600 millones Puesto: N° 31 del mundo 5 2021 | 151.000 millones Puesto: N° 2 del mundo 6 2022 | 219.000 millones Puesto: N° 1 del mundo 7 2023 | 180.000 millones Puesto: N° 2 del mundo 8 2024 | 195.000 millones Puesto: N° 2 del mundo 9 2025 | 342.000 millones Puesto: N° 1 del mundo 10 2026 | 839.000 millones Puesto: N° 1 del mundo

VIDEO RECOMENDADO