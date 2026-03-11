Por Guillermo Vera Ayala

Elon Musk lleva dos años consecutivos como el hombre más rico del mundo y un reciente reporte de Forbes señala que el magnate dueño de compañías como Tesla y SpaceX ha duplicado sus activos, consolidándose con distancia en el primer lugar. Según el citado medio financiero, su fortuna pasó de 342.000 millones de dólares, el año pasado, a unos 839.000 millones hoy.

