Un sitio experto en finanzas y préstamos se lanzó a la aventura de indagar quiénes son los millonarios más queridos y los más odiados del mundo. Para sorpresa de todos, no es Bill Gates el más odiado aunque pesan sobre sus hombros varias teorías conspiranóicas.

Su universo de investigación se basó en el conteo de tuits a nivel global que, sumado a los sentimientos detectados con Inteligencia Artificial, arrojó una valiosa data digna de darle un vistazo. Business Financing del Reino Unido reunió los nombres de los hombres más ricos del mundo para determinar su impacto a nivel global y local.

La primera sorpresa es que el más querido en Estados Unidos es Richard Branson, dueño de Virgin Group, pero no es el más popular. En cambio, Elon Musk, dueño de Tesla y Neuralink, es el millonario más querido y popular en su propio país, después está Jeff Bezos y al final Bill Gates, a quien ven como un modelo a seguir por su intención de donar todo lo que ha ganado.

“Anhelamos modelos a seguir y devoramos íconos pop. Los multimillonarios son ambos y más: dioses mortales que encarnan nuestras aspiraciones de éxito, plenitud y seguridad”, se lee en el reporte final de la compañía. Y a nivel global, Bill Gates es el más querido por todos, le siguen Elon Musk y después Jeff Bezos.

Otra novedad: Mark Zuckerberg, con todo y su aportación al mundo de las redes sociales, no figura entre los más queridos ni entre los más odiados. Es decir, su nombre resulta gris para todos.

¿Quiénes son los hombres millonarios más odiados en el mundo?

El primer lugar, dueño del podio #1 es Donald Trump, según Business Financing. “Es un culto que Donald Trump capitalizó, convirtiéndose en el ‘líder del mundo libre’ gracias a su percibido éxito empresarial y al ‘poder’ que ejercía en la serie televisiva The Apprentice”, se lee en la primera linea del informe.

“Si bien es la política más que los negocios lo que pone el sentimiento anti-Trump a escala mundial, trató de transferir sus ( cuestionables ) habilidades comerciales a la presidencia. Y Twitter, en el que se basa nuestra investigación, es donde todo se vino abajo”.

Otros de los más odiados en el mundo son Jeff Bezos y un empate entre Rupert Murdoch y Mark Zuckerberg.

Bill Gates donará toda su fortuna a su fundación de filantropía

Bill Gates anunció que donará 20.000 millones de dólares, una de las entregas filantrópicas más grandes de la historia, a su fundación para que pueda aumentar su gasto anual, preocupado por el “importante sufrimiento” causado por los contratiempos mundiales, entre ellos la pandemia del COVID-19.

La donación, combinada con la donación el mes pasado de US$ 3.100 millones del miembro de la junta directiva de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, eleva la dotación de la Fundación Bill y Melinda Gates a aproximadamente US$ 70.000 millones, lo que la convierte en una de las más grandes, si no la más grande del mundo, dependiendo de las valoraciones diarias de las acciones.

En un ensayo en el sitio web de la fundación, Gates dijo que espera que “otros en posiciones de gran riqueza y privilegio den un paso adelante también en este momento”. Con este enorme aporte, la Fundación Bill y Melinda Gates tiene previsto aumentar su presupuesto anual en un 50% respecto de los niveles anteriores a la pandemia, hasta alcanzar unos 9.000 millones de dólares en 2026. La organización espera que el aumento del gasto mejore la educación, reduzca la pobreza y restablezca el progreso mundial hacia el fin de las enfermedades prevenibles y la consecución de la igualdad de género que se ha detenido en los últimos años.

