La dimensión de su poder se refleja tanto en sus acciones como a través de lo que declara a la prensa o vía su red social X. De hecho, el lunes 3 afirmó que el gobierno de Trump iba a cerrar USAID. Si bien Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dijo que la agencia iba a estar bajo su control como director interino, este miércoles 5 confirmó que será desmantelada por la “insubordinación en sus filas” de ciertos empleados que se negaron a cumplir con las demandas de justificar su presupuesto. Antes de ello, Musk calificó a USAID como “nido de gusanos y marxistas de izquierda radical que odian a Estados Unidos”.

El músculo político de Musk

Para entender la influencia y el empoderamiento de Musk, hay que recordar que el magnate donó casi US$270 millones para apoyar la campaña presidencial de Trump en el tramo final de la contienda contra Kamala Harris. Tras la victoria republicana, Elon Musk asumió el puesto de jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo que fue interpretado como una recompensa tras su apoyo mostrado en la lid electoral.

Pero esta millonaria y poderosa sociedad va más allá del agradecimiento. “La discrecionalidad y la amplitud de maniobra que Trump le ofrece a Musk no solo es por el apoyo que recibió durante la campaña, sino porque la capacidad técnica de Musk y su equipo es muy útil para el plan de gobierno que prometió Trump”, explica el analista internacional Octavio Pescador a este Diario.

La capacidad técnica para la reestructuración gubernamental ya comenzó y la primera agencia a la que Musk ingresó fue USAID. Para el analista internacional, la clausura de USAID sería parte de un programa piloto de Musk para demostrar que con su reingeniería puede hacer menos costosa la burocracia estadounidense. Entonces, esto le permitiría sostener ante el Congreso que su método de operación funciona y que puede ser aplicable a organismos superiores que requieran de aprobación parlamentaria.

Respecto a USAID, Musk tiene un equipo de seis ingenieros que han tomado el control de puntos clave en Departamento del Tesoro, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y la Administración de Servicios Generales (GSA). Su llegada fue bien recibida por Scott Bessent, secretario del Tesoro, pero no por otro alto funcionario. Según The Whashington Post, este empleado fue puesto en licencia administrativa tras negarse a entregar las llaves del sistema al equipo de Musk.

Ante la entrega de llaves, la senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, advirtió: “Me alarma que, con una de las primeras acciones de este gobierno, parezca haberse cedido el control de un sistema altamente sensible y responsable de los datos privados de millones de estadounidenses -y un pilar clave de nuestro gobierno- a un multimillonario no elegido y a un número desconocido de sus adláteres no calificados”.

Respaldo del jefe: “Es un gran ahorrador de costos”

El poder de Musk no solo proviene de la acción, sino también del apoyo que recibe desde las más altas esferas del gobierno. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que Musk es un “empleado gubernamental especial” y que está operando conforme a ley. Según el Departamento de Justicia, un empleado especial del Gobierno es “cualquier persona que trabaja o se espera que trabaje para el Gobierno durante 130 días o menos en un período de 365 días”. Asimismo, según indicaron fuentes de CNN, Musk no recibe ningún salario por parte del Gobierno.

En otro momento, el mandatario estadounidense elogió a Musk y dijo que “es un gran ahorrador de costos”. Y agregó: “A veces no estamos de acuerdo y no vamos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo”. Finalmente, ante las críticas por los métodos de Musk, Trump respondió que “no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación”.

En todo caso, lo que queda muy claro es que Musk solo se reporta con el Ejecutivo y, de hecho, esta es otra razón por la que viene siendo muy criticado. “Musk no tuvo que ser ratificado ni comparecer ante el Congreso como lo están haciendo todos los demás miembros del gabinete. Él empezó a operar inmediatamente y su magnitud es inmensa porque está ingresando a uno de los sistemas más importantes del país como es el Departamento de Tesoro. Ese es el grado de poder de Musk”, apunta Pescador, profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español.

Ninguna consecuencia legal

Este acceso a la información confidencial por parte de Musk y su equipo no tendría ninguna consecuencia legal. “Si bien Estados Unidos opera bajo un modelo de Privacy (Ley de Privacidad de 1974) que prioriza la privacidad de las personas, Musk accedió a información confidencial del Departamento de Tesoro desde el rol de funcionario gubernamental especial que Trump le otorgó”, precisa Erick Iriarte, especialista en derecho digital.

Para Iriarte, Musk no habría no habría incurrido en ninguna vulneración hacia el derecho a la privacidad de datos, ya que está gestionando información para el Gobierno Estadounidense.

“Si no tuviera la categoría de funcionario público especial o lo hubiera realizado desde su rol de empresario, hubiera representado un problema. Pero en este caso Musk es el encargado de este proyecto para mejorar la eficiencia gubernamental y es desde allí que pide la información del sistema del Tesoro”, sentencia Iriarte.