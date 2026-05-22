Por Guillermo Vera Ayala

SpaceX ha presentado ante las autoridades de Estados Unidos su solicitud de salida a bolsa, que se espera sea el estreno bursátil más grande de la historia si la empresa aeroespacial logra la valoración proyectada de 1,75 billones de dólares. Esto por sí solo haría que el título de Elon Musk como hombre más rico del mundo sea incontestable al incrementar astronómicamente sus activos.

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