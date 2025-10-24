Milagros Asto Sánchez
Embajador de Israel en el Perú: “La solución de dos Estados en los términos actuales no es muy realista”
Desde que el plan de paz para la franja de Gaza negociado por Donald Trump entró en vigor hace dos semanas, se declaró el cese el fuego, se intercambiaron rehenes israelíes y prisioneros palestinos y Medio Oriente celebró la tregua en la guerra. Sin embargo, el acuerdo es frágil e Israel y Hamás se han acusado de violarlo, mientras aún quedan asuntos espinosos por solucionar entre ambas partes.

