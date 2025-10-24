Embajador de Israel en el Perú: “La solución de dos Estados en los términos actuales no es muy realista”

En diálogo con El Comercio, el embajador de Israel en el Perú, Eran Yuvan, destaca el compromiso total de su país con el acuerdo impulsado por Estados Unidos y afirma que es la vía principal hacia una posible estabilidad en Medio Oriente. En esa línea, defiende que la fragilidad del plan de Trump radica en las repetidas violaciones por parte de Hamás, que aún no ha entregado los restos de todos los rehenes fallecidos, lo que obstaculiza el avance hacia una paz duradera. “Hamás tiene que hacer dos cosas para que la guerra termine: liberar a todos los rehenes y deponer las armas”, enfatiza.

-¿Cuál es el estado actual del alto el fuego? ¿Es una tregua frágil o el inicio del camino hacia una paz duradera?

Actualmente nos encontramos en la primera fase del plan de Trump. Recordemos que el plan tiene cinco partes: el redespliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel junto con la línea amarilla; el alto el fuego en sí; la liberación de todos los rehenes vivos y muertos; la liberación de prisioneros, y el ingreso de la ayuda humanitaria en Gaza. Hoy estamos implementando la primera fase. Desgraciadamente, Hamás ya está violando descaradamente el alto el fuego, ya que los cuerpos de 13 rehenes israelíes siguen en Gaza, cuando se suponía que debían devolver a todos los rehenes en un plazo de 72 horas, y ya hemos superado ese plazo con creces. Nuestra esperanza es que recuperemos esos 13 cuerpos lo antes posible y que no haya más violaciones del alto el fuego. Por cierto, hace unos días se produjo otra violación cuando Hamás disparó un misil antitanque que mató a dos soldados israelíes e hirió a varios más, por lo que Israel se vio obligado a reaccionar específicamente a esta violación, a este ataque, pero eso no significa que estemos violando el alto el fuego.

-Israel ha sido criticado por su ofensiva en Gaza y por no permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. Esta semana la Corte Internacional de Justicia dijo que su país debe facilitar la entrada de ayuda en ese territorio y garantizar las necesidades de la población. ¿Cómo responde Israel?

En primer lugar, no hay ninguna crisis humanitaria en Gaza, nunca ha habido una crisis humanitaria en Gaza. Israel ha permitido desde el comienzo de la guerra la entrada de millones de toneladas de ayuda a Gaza, es decir, agua, alimentos, medicinas, gas, cualquier tipo de suministro. El único problema era la distribución de esta ayuda dentro de Gaza. Nunca se ha cuestionado la cantidad, el único problema era cómo distribuirla y, lamentablemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) no ha sabido distribuir esta ayuda adecuadamente. Consideramos que la opinión consultiva de la CIJ que se acaba de publicar es un intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel respeta plenamente el derecho internacional y el derecho humanitario, pero el enfoque de esta opinión consultiva también debería haber abordado la relación entre Hamás y la UNRWA. La UNRWA tiene muchos agentes de Hamás dentro de su agencia. Se lo advertimos y notificamos a la UNRWA hace muchos años y, lamentablemente, no hicieron nada al respecto. No han hecho nada al respecto y siguen empleando a 1.400 efectivos de Hamás dentro de la UNRWA.

La guerra en Gaza ha provocado también una crisis de refugiados.

-¿El cese del fuego cambiará esta situación y hará que la ayuda llegue a más personas en la franja de Gaza?

Bueno, esperamos que sí, porque Israel ha estado trabajando desde que comenzó la guerra con más de 200 organizaciones y 15 agencias de la ONU para facilitar la entrega, como he dicho, de más de 2 millones de toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, y esto sigue ocurriendo hoy en día, por lo que no hay escasez de alimentos allí, solo es cuestión de distribuirlos. No sé si ha visto las fotos, había muchas de camiones esperando para entrar en Gaza.

-Tras liberar a los rehenes israelíes que seguían con vida, Hamás mantiene el control temporal de Gaza con el respaldo de Donald Trump. ¿Cree que el grupo dejará las armas?

Digámoslo así: hemos dicho desde el principio de la guerra que Hamás tiene que hacer dos cosas para que la guerra termine: liberar a todos los rehenes y deponer las armas. En cuanto lo haga, la guerra habrá terminado. Sin duda, esperamos que así sea. En primer lugar, Israel está totalmente comprometido con el plan de Trump y lo implementaremos y ejecutaremos tal y como está previsto, con la esperanza de que Hamás no vuelva a violar ese plan.

-Donald Trump ha dicho que Hamás será erradicado si incumple el acuerdo y esta semana inició una ronda de visitas diplomáticas a Israel para salvaguardar su plan de paz. ¿Qué tipo de apoyo espera recibir Israel de Estados Unidos si Hamás viola el plan de paz?

Esperamos que Hamás cumpla plenamente con el plan de paz. Estados Unidos está muy involucrado en esta iniciativa, en este plan. El vicepresidente de Estados Unidos ha estado estado en Israel en estos días y el secretario de Estado, Marco Rubio, ahora le toma la posta, por lo que Estados Unidos está allí para asegurarse de que todas las partes lo implementen. Se llevó a cabo una gran labor de mediación liderada por Estados Unidos, junto con Qatar, Egipto y Turquía, por lo que Hamás tendrá que cumplir con este plan, de lo contrario, ocurrirá lo que dijo el presidente Trump.

-¿Cree que la solución de dos Estados que se ha debatido durante tanto tiempo está ahora más lejos que nunca o simplemente ha quedado muerta y enterrada para Israel?

Cuando se analiza lo que ha sucedido en Medio Oriente desde el ataque del 7 de octubre, uno se da cuenta de que la región ha cambiado. Nuestra realidad ha cambiado y forzar a una solución política a Israel y a la Autoridad Palestina no funcionará. Israel siempre ha tendido la mano para la paz. Tenemos paz con Egipto, con Jordania, tenemos los Acuerdos de Abraham y la normalización de la relación con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y otros países, y eso solo se puede lograr con las dos partes sentadas a la mesa de negociaciones. Por lo tanto, imponer cualquier otra medida, como el reconocimiento de un Estado palestino, no ayudará. Creo que la visión de la solución de dos Estados en los términos actuales no es muy realista, pero esperamos que lo sea en el futuro.

-¿Cuándo cree que se logrará una paz definitiva en Gaza?

Esa es una gran pregunta. La paz en la zona se puede lograr de inmediato. Le recuerdo que fue Hamás quien atacó a Israel el 7 de octubre del 2023 con una brutal masacre en la que murieron más de 1.200 israelíes inocentes y otros ciudadanos, y se secuestró a más de 250 civiles y otras personas en Gaza. Como he dicho, Israel desea que haya paz, pero eso también depende de la otra parte. Recordará que en el 2005 Israel se retiró de Gaza. ¿Qué hicieron los palestinos a cambio? En lugar de invertir el dinero en construir hospitales, escuelas y otras instalaciones educativas, tomaron los miles de millones de dólares que recibieron y construyeron cientos de kilómetros de túneles bajo mezquitas, guarderías, escuelas y hospitales. Eso es lo que ocurrió en el 2005 y ahí es donde nos encontramos hoy. La paz solo llegará cuando nos demos cuenta de que sí podemos lograr la paz, que realmente queremos la paz, y eso significa también educar a nuestros hijos y a las generaciones futuras para que no odien a los judíos, para que no odien a los israelíes, sino enseñarles lo contrario, enseñarles la paz.

-¿Cuál cree que es el principal reto al que se enfrenta la población de Israel ahora que rige un alto el fuego?

La masacre del 7 de octubre fue la peor tragedia que hemos sufrido desde que se fundó el Estado de Israel en 1948. Solo cuando todos los rehenes regresen a Israel podremos comenzar el proceso de rehabilitación y sanación. Lo que realmente se ha visto desde el 7 de octubre es al pueblo israelí unido, y esta es la única manera de avanzar y enfrentar estos desafíos. Somos un país en estado de trauma desde el 7 de octubre. Hay muchas implicaciones para el país, no solo políticas, sino también económicas y sociales que afectan a todo el mundo. Israel es un país pequeño, por lo que nos llevará algún tiempo rehabilitarnos y superar esto. No podemos olvidar, además, que el antisemitismo ha crecido en el mundo y eso no se puede permitir.

Como dije antes también hay que toma en cuenta el cambio de Medio Oriente actual. Vean lo que ha ocurrido en los últimos dos años. Hamás ha sufrido un duro golpe. Sus armas y cohetes fueron destruidos. En el norte, Hezbolá sufrió un duro golpe con la eliminación de todos sus líderes. En Irán hemos frenado el programa nuclear iraní y el programa de misiles iraní y lo hemos eliminado. Ahora hay un nuevo régimen en Siria y también los hutíes han sufrido un duro golpe y su liderazgo también ha sido eliminado. Todas estas cosas han demostrado que, al final, no se puede afrontar una realidad basada en la guerra y el odio. Siempre hay que aspirar a la paz.