Embajador del Reino Unido: "Perú merece algo mejor que casas de baja calidad"

El saliente embajador del Reino Unido en el Perú, Anwar Choudhury, asegura que uno de los mejores recuerdos que se lleva del país es del día que instalaron paneles solares a 4 mil metros de altura en Arequipa para dar electricidad, por primera vez, a una comunidad. “En Piura también pusimos paneles para limpiar el agua, y dar agua fresca y potable a la gente”, cuenta.

—¿Y cuál es el recuerdo menos agradable?

Recuerdo cuando llegué por primera vez y vi en mi camino del aeropuerto las casas de tan baja calidad en los cerros. Perú es un país de ingresos medios, y merece algo mejor. Construimos una casa de dos dormitorios con el apoyo de Arup, una empresa de ingeniería británica, que es más barata y antisísmica. Lo que hicimos fue armar bloques, en vez de construir con ladrillos, a un precio de US$15 mil. El Gobierno puede construir por ese precio.

— ¿Cuáles han sido las principales áreas de inversión británica en estos años?

Somos el segundo país con más inversiones, las exportaciones peruanas hacia el Reino Unido (UK) están aumentando, así como las exportaciones británicas hacia el Perú. Firmamos por primera vez un tratado de gobierno a gobierno para ayudar en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima. En minería, las inversiones están subiendo, el comercio está fortaleciéndose, pero tenemos mucho por hacer. Tendremos un acuerdo de libre comercio, tan pronto como el Perú esté listo para ello. Hemos llegado a hacer cosas muy concretas.

—¿Como cuáles?

Primero, el contrato de los Juegos Panamericanos. Luego, poner una unidad en la oficina de la primera ministra que ayuda a llevar las prioridades del presidente. Trabajamos con el Perú en desarrollar una estrategia para que el país tenga una educación bilingüe, porque el inglés empodera y te conecta con el mundo.

Hemos invertido más de US$25 millones en ciencia e innovación. Científicos peruanos están trabajando con universidades top en UK para investigación. Cuando vine, mi misión era que la relación con el Perú sea una relación del siglo XXI, no entre un país desarrollado y otro en desarrollo, sino como socios iguales. La semana pasada anunciamos otros cinco millones de dólares para que la agencia espacial británica trabaje con científicos peruanos para desarrollar investigaciones en el espacio.

Hemos trabajado mucho en combatir los narcóticos y para consolidar la amistad entre los países. No solo es comercio e inversión, es la relación entre las personas lo que hace la diferencia.

Internacionalmente estamos apoyando para que el Perú se convierta en un miembro de la OCDE, en la Alianza del Pacífico, somos socios en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos una relación del siglo XXI. Educación, ciencia y tecnología y comercio.

— En el 2016, poco después de la votación sobre el ‘brexit’, nos dijo que “quizá fue la mejor decisión para el Reino Unido”. ¿Sigue creyendo eso?

Claro que sí. Fue la decisión de la gente. Es la democracia en acción. La gente ha decidido, y nosotros estamos muy confiados en que UK está dando su capacidad, su historia, su futuro, de que vamos a salir exitosos de esto. En términos de tratados de libre comercio, los países quieren hacer negocios con nosotros, eso es muy esperanzador. Algunas de las predicciones que se hicieron sobre la economía no se han cumplido. Somos una nación que cree en el mundo. El Reino Unido está más conectado con todo el mundo y no solo con una región.

— Pero una última encuesta en “The Guardian” revela que el 47% de los británicos está a favor de un nuevo referéndum, frente a un 34% que ya no quiere reabrir el debate…

La gente puede cambiar su opinión, eso es bueno. Hay un debate, pero no creo que tengamos otro referéndum. Hay un proceso del ‘brexit’ que lidera nuestra primera ministra. No estamos asustados por el ‘brexit’.

—Como embajador, usted no solo representa al Gobierno de su país, sino también a la Corona y a la reina. ¿Por qué cree que la monarquía debe mantenerse en estos tiempos?

Porque es el deseo de la gente, y nuestra reina es una de las mujeres más populares en el mundo. Los británicos la aman. He tenido el placer de estar con ella muchas veces, y la he visto con líderes mundiales y no se imagina cómo la quieren. Tenemos una reina extraordinaria y tendremos un extraordinario rey. La familia real es muy popular.