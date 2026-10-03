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Resumen

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Lui fue detenido este jueves en un condado de Los Ángeles. (Foto: FBI)
Lui fue detenido este jueves en un condado de Los Ángeles. (Foto: FBI)
Por Guillermo Vera Ayala

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de un empresario de California por su presunta participación en una red de contrabando que llevaba a China dispositivos avanzados para inteligencia artificial, actividad restringida a causa de la disputa tecnológica y geopolítica entre ambas potencias.

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