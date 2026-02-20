“En 300 años ningún hijo de un monarca británico había sido arrestado”: la caída del expríncipe Andrés abre un escenario inédito

Si bien el expríncipe fue fotografiado el jueves saliendo de la comisaría casi 10 horas después de su detención, la policía británica informó que Andrés fue puesto en libertad “bajo investigación”.

“Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

La operación se da en el marco de la más reciente publicación de los llamados archivos Epstein por parte del gobierno de EE. UU., en los que se hallaron correos en los que el expríncipe presuntamente remitió datos confidenciales sobre oportunidades de inversión en Afganistán al fallecido convicto, según informa la cadena BBC. En aquel entonces, Mountbatten Windsor se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido.

El arresto supone un duro golpe para la monarquía británica y agrava la prolongada crisis del Palacio de Buckingham por los vínculos del expríncipe con Epstein y las acusaciones de abuso sexual de una joven.

Mientras el rey Carlos III ha declarado que “la ley debe seguir su curso”, el acontecimiento reabre las heridas de un escándalo que ya le había costado a Andrés sus títulos reales y provocó su retiro de la vida pública.

“En los últimos 300 años, ningún hijo directo de un monarca británico había sido arrestado. Ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. Estamos ante un hecho sin precedentes en la era moderna”, señala a El Comercio Arnaldo Mera, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experto en la realeza europea.

Mera explica que el antecedente comparable más cercano se remonta al siglo XVII, bajo la dinastía de los Estuardo, aunque aquello ocurrió en un contexto de guerra civil y en el marco de una monarquía absoluta. “Esto es completamente distinto”, acota.

Periodistas esperan en el exterior de Wood Farm, donde Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés, duque de York) fue arrestado en Sandringham, Norfolk, Reino Unido, el 19 de febrero de 2026.(EFE/EPA/TOLGA AKMEN).

Denuncia de abuso

El hermano del rey fue despojado de sus títulos reales en octubre del año pasado, luego de que una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, alegara que había sido traficada para mantener relaciones sexuales con Andrés alrededor del 2001, cuando ella era menor de edad (tenía 17 años).

Giuffre presentó una demanda civil contra el hermano del rey en Estados Unidos en el 2021, y el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en febrero del 2022 por una suma estimada de 12 millones de libras (unos US$14 millones en ese momento). Andrés siempre negó conocerla, aunque no supo explicar una fotografía en la que aparecen juntos.

“Quitarle los títulos y los honores fue una medida preventiva para evitar daños colaterales. La Corona ya había comenzado a tomar distancia mucho antes del arresto”, señala Mera.

“Antes de que se le retiraran los títulos, Andrés era una figura prácticamente intocable dentro de la familia real. Eso ya no existe”, añade.

Sin embargo, su trayectoria ya había estado marcada por escándalos. Paula Froelich, reportera estadounidense, cuenta que Andrew Lownie, historiador, biógrafo y autor del libro ‘El ascenso y la caída de la Casa de York’, le relató que el expríncipe Andrés tenía una obsesión con las trabajadoras sexuales e incluso trasladó esos hábitos a su residencia en el Palacio de Buckingham.

“Por supuesto que la reina sabía (de las inclinaciones de Andrés). Estaba informada”, de acuerdo con Lownie. “Pero él era su hijo predilecto y se salía con la suya en todo. Lo ocultaron. Hasta ahora”, narró la periodista.

El entonces príncipe Andrés, Virginia Giuffre cuando era menor de edad y Ghislaine Maxwell posando para una foto. (AFP). / HANDOUT

Mala conducta en cargo público

Andrés Mountbatten Windsor ha enfrentado años de escrutinio por la estrecha relación que mantuvo con Epstein.

En una entrevista en el 2019 con la BBC, señaló que la última vez que vio a Epstein fue en diciembre del 2010, supuestamente para comunicarle que su amistad había terminado. Sin embargo, en vísperas de Navidad de ese mismo año, presuntamente envió un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, bajo supervisión en ese momento de las fuerzas armadas británicas y financiadas con dinero del gobierno del Reino Unido.

En aquel momento Andrés se desempeñaba como enviado comercial del gobierno británico, un cargo que combinaba la función de embajador y la de promotor comercial. La idea era usar su título real para ayudar a la comunidad empresarial británica, y viajó por el mundo en representación del gobierno.

Según explicó ‘The New York Times’, en el sistema británico se incurre en el delito de mala conducta en cargo público cuando un funcionario incumple de manera deliberada sus deberes o actúa de forma indebida, abusando de la confianza depositada en él. Se trata de una figura jurídica muy antigua que no está codificada en una ley específica, sino que proviene del derecho consuetudinario, desarrollado a lo largo de siglos mediante precedentes judiciales.

Hasta ahora, ningún proceso había puesto a prueba si un miembro de la familia real podía ser considerado funcionario público bajo esta figura. El delito contempla una pena máxima de cadena perpetua.

Postura del rey

FILE - Britain's Prince Andrew, left, and Britain's King Charles III leave after the Requiem Mass service for the Duchess of Kent at Westminster Cathedral in London, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Joanna Chan, File) / Joanna Chan

Carlos III expresó oficialmente sentirse “preocupado” por la noticia del arresto de su hermano.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”, indicó el monarca.

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación, plenos y sinceros. Permítanme dejarlo claro: ‘la ley debe seguir su curso’”, añadió el rey.

Al respecto, el historiador de la PUCP comenta a este Diario: “La reacción del rey no es frialdad; es una estrategia de protección institucional. La Corona debe preservar la línea directa de sucesión y la estabilidad del sistema”.

Y recuerda que, en el Reino Unido, la justicia se administra en nombre del rey. Esto significa que, si el expríncipe Andrés es procesado, lo será en nombre de su hermano.

“Por eso la Casa Real tiene que deslindarse claramente de cualquier conducta que pueda comprometer a la institución”, añade el experto en la realeza europea.

Mera considera que “los libros de historia recordarán a Andrés como el hijo favorito de la reina que terminó protagonizando la mayor caída de un miembro de la Casa de Windsor en la era contemporánea”.

La reina Isabel II (centro) saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham, flanqueada por sus hijos, Carlos (izq.) y Andrés, el 15 de junio de 2013. (Foto de CARL COURT / AFP). / CARL COURT

Otros implicados

Los archivos de Epstein implican también a otros miembros de la élite británica. Peter Mandelson, veterano operador político británico que se desempeñó como embajador en Estados Unidos, habría cometido “mala conducta en un cargo público” al compartir documentos gubernamentales confidenciales con Epstein.

Sarah Ferguson, exesposa de Mountbatten Windsor y antigua duquesa de York, mantuvo una larga correspondencia personal con el convicto mucho después de que el financiero, ya caído en desgracia, fuera condenado por solicitar servicios de prostitución en 2008.

Otras figuras prominentes de la escena política han renunciado a sus cargos o enfrentan investigaciones tras las nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, entre ellas Kathy Ruemmler, exabogada de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama; George Mitchell, exsenador de Estados Unidos; Jack Lang, exministro de Cultura de Francia; Larry Summers, expresidente de la Universidad de Harvard; Miroslav Lajčák, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y Thorbjørn Jagland, exprimer ministro de Noruega.