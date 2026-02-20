“En 300 años ningún hijo de un monarca británico había sido arrestado”: la caída del expríncipe Andrés abre un escenario inédito

Escuchar
La Corona británica enfrenta una nueva crisis tras el arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés en su residencia de Norfolk, justo en su cumpleaños número 66. Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York y hermano del rey Carlos III, es investigado por sospechas de mala conducta ante la presunta filtración de informes confidenciales al fallecido financiero y criminal sexual Jeffrey Epstein, en el 2010.

