“En concreto solo se ha revertido, por ahora, el tema de los aranceles”: qué se sabe del “marco” de un acuerdo entre Trump y la OTAN

Pero tan solo unas horas después de poner de cabeza la cumbre en Suiza al exigir abrir “negociaciones inmediatas” para que Estados Unidos adquiera este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN, Trump retrocedió y retiró la amenaza arancelaria que había lanzado sobre los países europeos que se resistieran a sus planes de apropiarse de Groenlandia.

El sorpresivo anuncio se dio luego de que Trump mantuviera una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien concibió “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia. “Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Posteriormente, el republicano señaló a la prensa que este borrador de un acuerdo es “fantástico para Estados Unidos” y le da “todo” lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor “para siempre”.

En diálogo con El Comercio, Francesco Tucci, internacionalista y profesor de la UPC y la PUCP, destaca que el giro de Trump no es una sorpresa, sino parte de su estrategia clásica de negociación. Además, no espera un cambio de soberanía sobre Groenlandia, pero sí acuerdos que permitan a Estados Unidos explotar recursos naturales y ampliar su influencia económica.

-Trump pasó de criticar a Europa y exigir negociaciones para hacerse el control de Groenlandia a anunciar el marco de un acuerdo con la OTAN y a cancelar los aranceles. ¿Cómo interpreta este giro?

Bueno, inicialmente Trump fue muy agresivo, pero es muy probable que haya sido asesorado y en parte ha reculado. Diría también que no es algo nuevo porque su estrategia suele ser empezar de forma agresiva y después negociar. Ya lo hemos visto anteriormente, sobre todo cuando utiliza los aranceles como amenaza.

-¿Se esperaba que las tensiones sobre Groenlandia derivaran en una negociación con los aliados o es una sorpresa?

No, no es una sorpresa, pero tampoco hay que apresurarse. Trump ha anunciado un borrador de acuerdo con el secretario de la OTAN, pero no con Dinamarca ni con la administración de Groenlandia. Además, a Trump se le ha visto un poco cansado durante la conferencia de prensa en Davos. Se ha equivocado, ha llamado Islandia a Groenlandia. Antes que nada hay que ver el contenido del acuerdo. En concreto solo se ha revertido, por ahora, el tema de los aranceles. Y quiero recordar que en base a un acuerdo que se remonta a 1951, Estados Unidos puede establecer bases militares en Groenlandia sin problemas. Pero insisto: Más que el hecho de que haya reculado, me sorprende que se haga referencia a un acuerdo con Rutte en vez de haber tomado el acuerdo con los representantes tanto de Dinamarca como con los del territorio autónomo de Groenlandia.

-En las últimas semanas la ambición de Trump por controlar Groenlandia ha sido tomada como un tema prioritario por los líderes europeos y la OTAN. ¿Quién tiene más que perder en una pugna por este territorio?

La OTAN porque se va debilitando notablemente. El único líder europeo que ha sido bastante firme desde el comienzo ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron. Porque después hay posturas un poco más pro-Trump, como en el caso del primer ministro húngaro, Víktor Orbán; o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Yo diría que en general se puede ver un panorama de debilidad. La alianza atlántica se ve fragmentada, no compacta. Y eso no es algo positivo, claramente.

-¿La OTAN necesita estar alineada con Trump para garantizar su subsistencia?

No necesariamente, pero hay que recordar que la OTAN nació en 1949 bajo impulso de Estados Unidos. Y el comandante militar de la OTAN siempre es norteamericano, mientras que el secretario es europeo. Entonces la OTAN responde claramente a necesidades estratégicas norteamericanas, aunque no necesariamente a la agenda norteamericana de seguridad o a sus intereses económicos. Digo esto porque Groenlandia posee tierras raras y también muchos recursos naturales y se habla de que Estados Unidos probablemente quiere utilizar estos recursos, explotarlos. Y claramente la agenda norteamericana no necesariamente coincide con la agenda de los países europeos de la OTAN. Entonces empiezan a ver fricciones que no se veían durante la Guerra Fría, donde todos iban en la misma dirección.

-Trump no especificó si el marco del acuerdo con la OTAN implicaba que Estados Unidos obtuviera la propiedad de Groenlandia, mientras que el jefe de la alianza de defensa afirmó que la soberanía de Groenlandia no fue abordada en diálogo con el presidente de EE.UU. ¿Qué cree que pase con el reclamo de Trump de hacerse con el control de ese territorio autónomo?

Yo creo que un cambio de soberanía no se va a dar. Es improbable. Pero sí creo que deben de estar negociando tanto una presencia militar de Estados Unidos más extensa, y sobre todo la explotación de los recursos, que es lo que le interesa a Trump. Eso es lo nuevo porque desde el punto de vista militar ya existe un acuerdo desde 1951 que permite a Estados Unidos establecer bases militares en Groenlandia. Entonces en términos de seguridad no creo que haya ninguna novedad. Lo que creo que debe haber, si bien hay que tomar con pinzas la afirmación de Trump y hay que esperar a conocer el contenido de este borrador, es algún acuerdo sobre el derecho de explotación de los recursos o la posibilidad de que Estados Unidos pueda participar en la explotación de recursos. Pero un cambio de soberanía se ve bastante complejo, sobre todo en el caso de Groenlandia, que tiene un estatus especial de territorio autónomo.

-Trump ha afirmado que el marco del acuerdo del que habló con Rutte incluiría la participación de la OTAN en su sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada, y también establecería derechos mineros para Estados Unidos. ¿Qué tanto beneficia esto a Estados Unidos?

Mucho porque de esta manera no solo comparte la defensa de Groenlandia, algo que supuestamente ya se preveía. La parte más importante es el tema minero. Considero que lo que Trump ha obtenido son buenas condiciones. Trump sigue siendo un político con la mentalidad de empresario, y sigue aplicando la máxima presión para obtener lo que quiere. Amenaza y presiona con fuerza porque así genera temor y tiene una posición de ventaja en las negociaciones.

-¿Qué reacción espera de los países de la Unión Europea ante un posible acuerdo con Trump? ¿Cuánto margen de negociación tienen realmente?

Antes que todo hay que considerar que los 27 países de la Unión Europea no tienen la misma línea política. Entonces no están de acuerdo. No es un bloque homogéneo y eso constituye su mayor debilidad ante Estados Unidos. Por eso es muy probable que en base a una política de “divide y vencerás”, Trump pueda obtener el acuerdo que quiere. Porque la Unión Europea no es compacta como para poder negociar de manera firme y eventualmente contener algunas decisiones de Trump.

-Horas antes de que anunciara que se discute el marco de un acuerdo con la OTAN, Trump había descartado por primera vez la utilización de fuerza para apoderarse de Groenlandia. ¿Por qué cree que había bajado el tono?

Es difícil decirlo. Siendo Trump un líder impredecible y temperamental, a lo mejor ha reculado de la idea de utilizar la fuerza, pero no podemos saber si era su intención real recurrir a la herramienta militar. Ahora, seguramente sus asesores le habrán dicho que presiones de este tipo hubieran terminado con serias consecuencias en la OTAN y eventualmente también en su fin. Hay que considerar las consecuencias también de una acción militar en este sentido.

-¿Cómo prevé la relación entre Estados Unidos y Europa si este acuerdo realmente prospera?

Hay que ver antes que todo si efectivamente este acuerdo anunciado se va a firmar y no es solo una declaración de Trump para presionar a los líderes europeos que siguen la línea de Macron. Hay que esperar a ver si existe este borrador, si se van a firmar las condiciones. Sin embargo, yo diría que en general durante el segundo mandato de Trump seguiremos viendo fuertes tensiones con los aliados. Es muy probable que eso ocurra.