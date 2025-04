Luego de tres días de velatorio público, el papa Francisco, fallecido el lunes a los 88 años, es despedido este sábado por líderes y fieles llegados de todo el mundo en un funeral de Estado en la plaza de San Pedro. Tras la ceremonia será enterrado en una basílica situada afuera de los muros del Vaticano.

SIGA AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE LA SEÑAL DEL VATICANO

Más de 160 delegaciones, incluyendo 54 jefes de Estado y 12 soberanos reinantes asisten al funeral del primer Papa latinoamericano, quien falleció tras sufrir un derrame cerebral a los 88 años de edad.

Unas 250.000 personas presentaron sus respetos ante el féretro del papa Francisco durante los tres días de capilla ardiente en la basílica de San Pedro, que terminaron este viernes previo al funeral. Por ello se espera una asistencia multitudinaria al funeral de este sábado.

-----

El programa para seguir el adiós al papa Francisco

A las apertura de la plaza de San Pedro es a las 05:30 a.m. hora de Roma (10:30 p.m. del viernes en el Perú). La misa funeral presidida por el italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, inicia a las 10:00 a.m. (03:00 a.m. del sábado 26 en el Perú). La ceremonia durará alrededor de hora y media.

Hacia las 11:30 a.m. hora de Roma (04:30 a.m. en el Perú) el féretro parte hacia la basílica de Santa María la Mayor. La procesión recorrerá a paso lento durante unos cuatro kilómetros las calles de Roma durante unos 30 minutos.

Hacia el mediodía (05:00 a.m. en el Perú) los restos mortales de Jorge Mario Bergoglio llegan a Santa María la Mayor. El cardenal camarlengo Kevin Farrell presidirá la inhumación, que se celebrará en privado.

_____

Tras la misa en el Vaticano, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de Roma hasta su última morada, pasando por frente a monumentos icónicos como el Coliseo.

Su tumba fue hecha a imagen de la sencillez que pregonó en sus 12 años de pontificado: de mármol y con “Franciscus” como única inscripción. Una reproducción de la cruz pectoral que llevaba el papa en vida acompañará el conjunto.

Las autoridades italianas impusieron una zona de exclusión aérea sobre Roma y desplegaron unidades antidrones con sistemas de inhibición de señales para prevenir cualquier actividad sospechosa.

Varios aviones de combate están en alerta para intervenir y los helicópteros policiales sobrevuelan el centro histórico de la ciudad. Se desplegaron francotiradores en los tejados de la Via della Conciliazione, que conduce a la plaza San Pedro, y en la cercana colina del Janículo.

El entierro de Francisco será el mismo sábado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903.

Invitados

Entre los asistentes confirmados están los presidentes Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, que llegó a Roma el viernes por la noche, en su primer viaje al extranjero desde su regreso al poder.Trump y su esposa Melania aterrizaron en el aeropuerto Leonardo da Vinci de la capital italiana, informó un periodista de AFP que viajó con el dirigente republicano a bordo del Air Force One.

Entre los asistentes figura también el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien ya visitó la capilla ardiente.

Las delegaciones oficiales ocuparán el lado derecho mirando hacia la basílica. En primera fila, estará Milei por presidir el país de donde es Bergoglio, y el italiano Sergio Mattarella.

Le siguen los monarcas, como el rey español Felipe VI, y el resto de presidentes por orden alfabético en francés.

Las autoridades estiman que decenas de miles de personas seguirán la ceremonia a través de pantallas gigantes colocadas en las cercanías de San Pedro y luego el recorrido de los restos mortales.