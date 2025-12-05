Christian Mestanza Arquiñigo
Entre redadas, disputas diplomáticas y un premio de la FIFA: Trump busca ser la estrella del sorteo del Mundial 2026
La Copa del Mundo de fútbol es más que un torneo deportivo: tiene un amplio alcance geopolítico. Y aunque el deporte rey sea un tanto ajeno a Donald Trump, ya comenzó a convertirse en una herramienta política para él. El presidente de EE.UU. quiere posicionarse como una de las figuras protagónicas del Mundial de 2026, que tendrá como sede principal Estados Unidos y que será el evento deportivo más importante del año entrante, con 48 selecciones en competencia, un número nunca antes visto.

