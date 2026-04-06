El equipo peruano de debate escolar consiguió este último fin de semana un resultado histórico al alcanzar la final del Harvard College World Schools Invitational, uno de los torneos más importantes en el mundo, que reúne a más de 90 equipos y sirve como antesala del World Schools Debate Championship.

El conjunto nacional, integrado por Valentina Galdos, Fiorella Ávila, Ingrid Rodríguez, Rodrigo Figari y Brianna Felice, cayó en la final ante el cuadro de Canadá por un estrecho margen (6-3 en la decisión de jueces), en una partida que requirió incluso tiempo adicional de deliberación. Tres de los nueve jueces votaron por Perú, entre ellos algunos que participarán en el próximo campeonato mundial.

El equipo peruano de debate fue una de las grandes sorpresas del Harvard College World Schools Invitational.

5 estudiantes formaban parte del equipo peruano. Si bien solo tres son los que se presentan para el debate, los otros dos pueden reemplazar a sus compañeros en otra partida según el tema y la estrategia.

El Harvard College World Schools Invitational convoca tanto a selecciones nacionales como a equipos de academias y colegios, principalmente de Norteamérica, lo que eleva el nivel competitivo.El formato incluye cinco rondas preliminares —en las que compiten todos los equipos— y de donde los 16 mejores posicionados avanzan a la ronda de eliminatoria. En esta edición, el Team Perú clasificó en el puesto 13.

“Para asegurarnos el pase necesitábamos ganar cinco debates, pero con cuatro podías tener opciones. Los chicos lograron avanzar y desde ahí enfrentaron a equipos muy fuertes. Lo hicieron muy bien”, explicó la entrenadora Lucía Cortijo Tovar.

El formato World Schools establece que en cada debate participan tres oradores por equipo, con roles definidos El primero presenta el caso, el segundo desarrolla y responde los argumentos del rival, y el tercero realiza el análisis final. El torneo combina mociones preparadas, anunciadas con anticipación, y debates improvisados, en los que los participantes tienen una hora para preparar su caso sin acceso a internet ni apoyo externo.

La ruta hacia la final y el sueño mundialista

En la fase eliminatoria, el equipo peruano superó a un colegio australiano en octavos de final. Mientras que en los cuartos de final, derrotó a una academia canadiense con experiencia internacional y entrenada por una excampeona mundial. Ya en semifinales, venció a la selección de Estados Unidos, que venía de eliminar a su similar de China, curiosamente el mejor clasificado de la fase inicial. El Team Perú se impuso por decisión unánime de los jueces.

De acuerdo a los comentarios en el auditorio, en las redes sociales y durante la transmisión en vivo del debate, la actuación del conjunto nacional fue notoria y se impuso con autoridad al cuadro local. En tanto, la final fue bastante peleada y ello se refleja en el fallo dividido de los nueve jueces (6 para Canadá y 3 para Perú). Ahora más allá del resultado, el Team Perú dio a conocer todo su talento en el Harvard College World Schools Invitational.

Además, uno de los aspectos más destacados de la participación peruana fue que se trató del único equipo cuya lengua principal no es el inglés que logró avanzar hasta las rondas decisivas. Así, recibió el apoyo de la comunidad latinoamericana en esas etapas de eliminatorias.

El equipo principal peruano de debate junto al cuadro nacional de desarrollo (de menor edad), que tuvo su primera experiencia en el El equipo peruano de debate fue una de las grandes sorpresas del Harvard College World Schools Invitational.

La clasificación a la final también marca un hito para el debate escolar peruano. Y es que hace ocho años que el país no lograba instalarse en una etapa de elimnatoria directa y ahora llegó hasta la partida por el título. “Va a haber generaciones de debatientes que van a hablar de este torneo, de este grupo de chicos”, asegura Cortijo.

Asimismo, el resultado en Harvard fortalece las expectativas del equipo peruano de cara al World Schools Debate Championship, que se realizará en julio en Kenia. No obstante, la participación en ese torneo dependerá también de factores logísticos y económicos, debido a la distancia y los costos del viaje.

Los integrantes… El equipo peruano estuvo conformado por: Valentina Galdos (Colegio Leonardo Da Vinci) Fiorella Ávila (Anglo Americano Prescott) Ingrid Rodríguez (St. George’s College) Rodrigo Figari (Colegio Áleph) Brianna Felice (Markham College)

Además del cuadro principal, también compitió un equipo de desarrollo (de menor edad), que estuvo integrado por: Adrián Lanegra (Colegio Leonardo Da Vinci) Valeria Núñez (Markham College) Almendra Ventosilla (Colegio San Agustín) Lorenzo Galdos (Colegio Leonardo Da Vinci)



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