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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Han pasado 32 años desde el último Mundial de fútbol que organizó Estados Unidos. Era 1994, y el mundo era muy diferente al de ahora. Sin redes sociales, los celulares apenas entraban al mercado y servían para lo obvio: hacer llamadas. El Internet era incipiente, la vida no giraba en torno a ‘likes’ o ‘streams’ y la inteligencia artificial era mera ciencia ficción.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.