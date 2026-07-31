Por Milagros Asto Sánchez

El enclave español de Ceuta, en el norte de África, se convirtió en el foco de una delicada crisis de inmigrantes en España cuando miles de personas procedentes de Marruecos entraron nadando al territorio sin que la Guardia Civil local pudiera contenerlos. La crisis se ha saldado hasta ahora con al menos 18 inmigrantes fallecidos.

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