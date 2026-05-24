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Resumen

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Desde que Tenzing Norgay y Edmund Hillary lograron el primer ascenso documentado a la cima del monte Everest en 1953, miles de aventureros de todo el mundo buscaron seguir sus pasos y escalar los 8.848,8 metros sobre el nivel del mar del pico más alto del mundo.

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