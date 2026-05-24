Desde que Tenzing Norgay y Edmund Hillary lograron el primer ascenso documentado a la cima del monte Everest en 1953, miles de aventureros de todo el mundo buscaron seguir sus pasos y escalar los 8.848,8 metros sobre el nivel del mar del pico más alto del mundo.

Con la excepción del pueblo sherpa, la región de la frontera entre Nepal y China donde se ubica, el Everest solo fue accesible para personal militar y estatal o para misiones científicas durante buena parte del siglo XX.

El neozelandés Edmund Hillary (I) y el sherpa nepalí Tenzing Norgay (D) alcanzaron la cumbre del Everest el 29 de mayo de 1953, convirtiéndose en las primeras personas en pararse en la cima de la montaña más alta del mundo. (Foto de AP)

Esto cambió en los años 80, cuando el gobierno nepalí amplió los permisos de escalada, con personas como el millonario estadounidense Dick Bass completando el ascenso a pesar de ser un alpinista aficionado. Este y otros casos generaron un interés creciente por ascender hasta el ‘techo del mundo’.

Si en 1985 apenas se había logrado coronar la gran montaña unas 30 veces, para 1993 los ascensos exitosos llegaron a ser 121. En la actualidad se calcula que unas 7.500 personas han alcanzado la cima del Everest, con muchos repitiendo la escalada, siendo el guía de montaña nepalí Kami Rita Sherpa el dueño de la marca absoluta al haber completado 32 veces la ruta hasta lo más alto.

El récord de mayor cantidad de personas en llegar a la cumbre en un solo día se registró en el 2019: 354 escaladores coronaron desde las vertientes nepalí y china del Everest.

Problemas en aumento

Pese a lo anterior, desde hace años se discute que mantener este ritmo de visitas a la montaña se hace cada vez más insostenible y peligroso.

Factores como el hacinamiento a causa de espacios transitables muy limitados en el Everest siguen siendo fuente de preocupación, lo que se suma a la afectación ambiental. Reportes del 2019 daban cuenta de que el deshielo del monte revelaba la acumulación de basura e incluso cadáveres a lo largo de varias décadas.

Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP, explica que en la gestión de patrimonio natural y arqueológico un aspecto crucial es la capacidad de carga. “Esta se define como la capacidad del territorio de recibir determinada cantidad de agentes externos y uso sin que ello perjudique la regeneración del ecosistema”, comenta.

Esta fotografía tomada el 4 de mayo de 2024 muestra a unos alpinistas durante su ascensión a la cima del Everest, en Nepal. Foto: TSERING PEMBA SHERPA / AFP / TSERING PEMBA SHERPA

La especialista indica, por ejemplo, que en santuarios como Machu Picchu se ha trabajado en este frente para conservar la población de osos de anteojos y el medio natural a través de medidas como la zonificación de los accesos.

Esto es más difícil en el caso del Everest debido a que el gobierno chino ha cerrado el acceso por la vertiente norte, provocando la concentración de visitantes desde el lado de Nepal.

Este miércoles 20 se registró un récord cuando un total de 274 escaladores llegó a la cumbre desde el lado nepalí del monte, y para la actual temporada de primavera —que concentra el 95% del total de expediciones— se otorgó el también histórico número de 495 permisos de ascenso.

El embotellamiento en las rutas se hace cada vez más problemático debido a que prolonga la estadía de los visitantes en un clima y altura extremos, provocando incidentes fatales con una frecuencia cada vez más preocupante.

(ARCHIVO) Esta fotografía, tomada el 23 de mayo de 2010, muestra a un sherpa nepalí recogiendo basura, dejada por los escaladores, a 8.000 metros de altitud durante la expedición de limpieza del Everest. Cada vez más populares, los sucesivos campamentos que conducen a la cima del Everest se encuentran inundados de desechos, en algunos lugares considerados inmundos. Ante la insuficiencia de las campañas de limpieza, un equipo de estudiantes franceses se esfuerza por establecer un centro de reciclaje al pie del techo del mundo. (Foto de Namgyal SHERPA / AFP) / NAMGYAL SHERPA

El descenso de la cima suele ser particularmente peligroso para los escaladores sin experiencia, debido a la concentración del esfuerzo en llegar a la cumbre, y se calcula que el 55% de las muertes que se producen por encima de los 8.000 metros de altitud se da duratne la bajada de la montaña.

El último jueves 21 se reportó la muerte de dos escaladores indios mientras descendían de la cima y el mismo Kami Rita Sherpa recomendó que se debe limitar la cantidad de cupos para ir al Everest.

Sabogal comenta que el manejo de los recursos glaciales de este tipo en la actualidad está estrechamente relacionado al calentamiento global debido a que el trazado de las rutas debe evaluar el deshielo para evitar incidentes mortales.

“Tiene que evaluarse la capacidad de carga y resistencia del hielo con respecto a los caminos que se pueden explorar por el derretimiento glacial. Los cambios de temperatura definitivamente afectan estas rutas, las cuales deben probarse por el riesgo de grietas y desprendimientos”, apunta la catedrática de la PUCP.

Escaladores descienden de la cima del Monte Everest (8,848.86-metros), en Nepal. / Agencia AFP

Este último factor ya había sido riesgoso desde antes del inicio de esta temporada de escalada en el monte Everest. Antes de la apertura oficial se registraron tres muertes de alpinistas y la instalación de las cuerdas de escalada tuvo un retraso de 19 días por la amenaza de colapso de grandes masas de hielo, obligando al trazado de una ruta alternativa.

Más allá de los cuestionamientos alrededor de la capacidad, la economía de la región nepalí que rodea al nevado no parece tener incentivos para limitar la llegada de turistas debido a la alta dependencia de este sector.

Nepal aprobó en el 2025 incrementar de 11.000 a 15.000 dólares el costo de la licencia para subir al Everest con el fin de evitar sucesos trágicos a causa del aforo excesivo, lo que ha demostrado no tener impacto a la luz del número de visitas en lo que va de este año. Los permisos otorgados para la temporada actual significaron un ingreso de 7,1 millones de dólares para un estado asiático con pocas fuentes de ingresos y que depende en gran medida de las remesas que envían sus ciudadanos desde el extranjero.

Monte Everest. / EFE

Los viajeros pueden llegar a gastar hasta 200.000 dólares en agencias internacionales para las expediciones, pero con el tiempo la oferta se ha ampliado con agencias locales que tienen tarifas más asequibles, ya que cobran entre US$30.000 y US$40.000; aunque hay dudas sobre la capacidad de muchas de estas últimas de garantizar una experiencia segura.

En un país con un salario promedio anual de 1.300 dólares, los guías sherpa del Everest pueden ganar entre 5.000 y 12.000 dólares por temporada con la población de la región periférica dependiendo en buena medida de los ingresos del turismo. Otra arista polémica de esta situación es que la población sherpa se expone constantemente a los peligros de transitar repetidamente la gélida montaña preparando caminos, cuerdas y campamentos para los turistas.

A juicio de Ana Sabogal la economía es un factor ineludible en este tipo de casos, pero no se debería perder de vista que el abuso de un recurso natural puede ser contraproducente en el futuro.

“Siempre el interés económico es un tema álgido. Hay que tener en cuenta dos cosas: la primera es el interés económico inmediato, pero la otra es el ingreso a largo plazo, que se traduce en desarrollo sostenible y nos habla de un ingreso para hoy y para futuras generaciones”, advierte Sabogal.

La especialista agrega que tampoco se debe perder de vista el factor cultural que tienen sitios como el monte Everest o Machu Picchu. “Son centros históricos y religiosos”, finaliza la docente universitaria.

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