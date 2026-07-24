Por Milagros Asto Sánchez

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está en el centro del escrutinio y no por motivos deportivos. La Justicia de Estados Unidos estrechó el cerco alrededor de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia al ampliar esta semana la investigación sobre sus dirigentes por supuestos desvíos de fondos en contratos internacionales, según ha revelado la prensa argentina. El escándalo es aún mayor pues el caso no es la única pesquisa que pone en aprietos a la AFA en Estados Unidos y Argentina.

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