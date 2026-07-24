El diario argentino “La Nación” informó que fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la AFA. También solicitaron las comunicaciones de Tapia, su tesorero y mano derecha Pablo Toviggino y el productor teatral y empresario Javier Faroni.

Esta investigación del Departamento de Justicia pone el foco en TourProdEnter LLC, una empresa encabezada por Javier Faroni y su pareja Erica Gillette, que fue constituida en el 2021 en Florida y se convirtió en agente comercial de la AFA en el exterior, lo que le permitió recaudar cientos de millones de dólares durante los últimos años.

El problema está en que de los cerca de US$300 millones que TourProdEnter LLC acumuló en al menos cinco bancos del país norteamericano, casi US$57 millones se desviaron a través de 10 sociedades constituidas en Miami, según los registros bancarios que obtuvo en Estados Unidos el empresario argentino Guillermo Tofoni, cuyas acusaciones dieron origen a la causa en octubre del 2025.

“TourProdEnter LLC pertenece a un productor teatral argentino que fue un diputado provincial, muy relacionado con el excandidato presidencial Sergio Massa. Esa empresa había participado en negocios de la AFA y tiene compras de inmuebles que son medio difíciles de justificar aparentemente, y por eso está siendo investigada. Hay una relación importante porque los negocios de esa productora son con la AFA”, dice a El Comercio el politólogo y analista político argentino Santiago Rodríguez Rey.

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A este punto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación penal que busca confirmar si se incurrió en presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, pues gran parte del dinero que recibió TourProdEnter LLC para la AFA no figura en los balances de la entidad deportiva, lo que podría significar fraude bancario en el sistema financiero y otras actividades ilícitas.

Medios como “La Nación” y “Clarín” han dado cuenta de irregularidades mayúsculas y han revelado que millones de dólares fueron transferidos a empresas fantasma que no realizaban ninguna actividad económica real. Las empresas “pantalla” están vinculadas a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche, una mujer que trabajaba en un local de decoración, y hasta beneficiarios de asignaciones sociales.

Como parte del caso, la justicia de EE.UU. también rastrea la compra de cuatro departamentos de lujo en zonas exclusivas de Florida valuados en US$11 millones por parte de Faroni y su pareja. Las autoridades sospechan de lavado de dinero por lo que buscan determinar el origen de los fondos utilizados para concretar la adquisición.

Citación clave

Los avances recientes en el caso fueron reportados luego de que la prensa argentina confirmara que dirigentes cercanos a Tapia recibieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio. Sus nombres no se han revelado.

Pese a los detalles del caso difundidos en los medios de comunicación, la AFA desmintió el miércoles en un comunicado que su presidente y otras autoridades del organismo hayan sido citados a declarar ante tribunales de Estados Unidos o retenidos por el FBI.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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La entidad señaló que la citación fue dirigida a una tercera persona no identificada. “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, dijo la AFA.

La máxima representante del fútbol argentino también rechazó que el FBI haya incautado los celulares u otros dispositivos electrónicos de Tapia y Toviggino, como reportaron algunos medios argentinos el lunes.

En la mira

La AFA y sus dirigentes enfrentan otras investigaciones en Estados Unidos y, principalmente, en Argentina, donde existen casos penales por evasión y retención de tributos y pesquisas sobre presunto enriquecimiento o desvío de fondos a través de intermediarias y propiedades de lujo.

“La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas”, apunta “La Nación”.

Tapia junto a Toviggino. (Foto: X @tapiachiqui)

“Lo que más llama la atención en este momento son los números que se manejan, las sumas de dinero. Luego, no es una sola causa, son distintas causas relacionadas. La última que publicaron los diarios menciona a las citaciones en Estados Unidos, pero es diferente a una causa que viene desarrollándose en Argentina hace tiempo y es diferente a otra causa que hay en Estados Unidos también. Es como una seguidilla de causas que tienen a los personajes como elemento en común, pero no necesariamente están relacionadas entre sí”, dice Rodríguez Rey.

En Argentina un juez acusó hace tres meses formalmente a la AFA, a Tapia y a otros directivos por evasión fiscal, por lo que se le impuso a Tapia un embargo por unos US$250 mil.

Para Rodríguez Rey, en Argentina la crítica social hacia la AFA se centra en dos cuestiones paralelas. De un lado están las investigaciones judiciales centradas en lo económico, en las cuales hay múltiples causas: dos en Estados Unidos más una serie de causas de enriquecimiento en Argentina.

“Del otro lado, y donde abunda más el desgaste de la imagen pública de la AFA y su conducción, está la organización del torneo local. Argentina tiene un campeonato demasiado largo, desgastante y se aduce que el fútbol argentino va perdiendo calidad. Y quizás en el día a día lo que tiene mayor peso es esto último. Es decir, hay una crítica cada vez más fuerte por los factores deportivos”, dice el experto.

Explica que es en paralelo a ello que se dan los escándalos vinculados a los negocios. Además, no es menor el hecho de que los clubes en la Argentina son todos asociaciones sin fines de lucro.

“Entonces, la elección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino recae en los presidentes de los clubes. La repartición del dinero que se recauda la hace la AFA. Y ahí ya hay unos condicionamientos muy importantes porque, claro, la AFA es una asociación sin fines de lucro. En paralelo empiezan a aparecer todas estas empresas que están relacionadas con personas que están vinculadas con la organización de la AFA. Y ahora se investiga quiénes son las personas que están alrededor y en qué situación económica se encuentran”, comenta.

“Esos dos mundos, el mundo empresarial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino, y la organización Asociación del Fútbol Argentino están empezando a colisionar”, concluye.