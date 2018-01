Vestidos negros sobre la alfombra roja, monólogos sombríos del presentador, declaraciones de solidaridad y hasta la radical sugerencia de que las estrellas formen círculos en torno a "depredadores".



Eso es lo que se anticipa este domingo en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, el primer gran evento de premiación a las estrellas, realizadores y productores de cine y televisión, seleccionados por la prensa extranjera en Hollywood.



Los Globos de Oro, como el resto de ceremonias que le seguirán en esta temporada de premiación, suelen ser momentos en los que la industria del espectáculo saca a relucir todo su glamour, pomposidad, autocomplacencia y ocasional exceso para el deleite de los fanáticos y la atención de los medios.



No es que, en el pasado, no haya habido una que otra pancarta, una parodia o reivindicación política. Pero este año se cierne sobre la presentación de los premios la sombra del escándalo de abuso sexual desatado por las acusaciones hechas contra el productor Harvey Weinstein, seguidas de múltiples denuncias contra otras destacadas figuras del cine y televisión.



El escándalo ha causado tanta conmoción e indignación dentro y fuera de Hollywood que la actriz Evan Rachel Wood ha propuesto que los y las estrellas que asisten a la gala formen círculos alrededor de quienes hayan conocido como "depredadores".

La actriz de la serie Westworld será una de muchas celebridades que este domingo vestirán de negro durante el desfile de entrada a la sala por la alfombra roja.



Es uno de los mas tradicionales momentos de este tipo de premiaciones donde las mujeres lucen extravagantes prendas y joyas, posan sonrientes para las cámaras y contestan preguntas sobre el diseñador que confeccionó su vestido.



La sugerencia de un traje negro es una iniciativa de la coalición de mujeres -actrices, agentes, abogadas y otras- conocida como Time´s Up ("Se acabó el tiempo"), que se conformó en octubre del año pasado para denunciar el acoso sexual en Hollywood.



Pero Wood quiere ir más lejos.



En Twitter exhortó a que si alguien "ve a un depredador" que reúna a un grupo de personas y formen un círculo en torno de éste para que "el recinto se dé cuenta".

No especificó cómo se identificaría al "depredador" ni qué pruebas habría que tener para hacerlo, pero aseguró que muchos de los supuestos culpables "no se molestarán en asistir" a la ceremonia "por temor".



Las activistas habían considerado boicotear los Globos de Oro del todo pero en vista de que este año en particular hay muchas mujeres nominadas, decidieron hacer el llamado a que los asistentes vistieran de negro con mira a asumir una de las posturas políticas más dramáticas de la temporada de premiación.



Generalmente, las consignas de protesta siempre han estado limitadas a cintillas de colores aplicadas en la solapa para expresar solidaridad con causas desde la lucha contra el VIH/sida, cáncer de mama o los derechos LGBT.



Como la decisión de negro se tomó hace sólo unas semanas, cuando la mayoría de los vestidos de las estrellas ya estaban confeccionados, los modistos y modistas han entrado en pánico cambiando los diseños y adaptándose a un color con posibilidades limitadas.



Menos frivolidad, más seriedad



Esto también influirá en las trasmisiones de televisión que se concentran en el aspecto visual de la entrada de las estrellas sobre la alfombra roja.



La cobertura, que suele rondar el tema de la moda con las artistas dando giros para lucir los cortes y descotes, tendrá que ser reevaluada y adoptar un tono más serio.



Algunos presentadores de los programas de entretenimiento planean vestir de negro, aunque otros no lo harán porque no quieren aparentar estar adoptando una postura política.



Pero el movimiento "Se acabó el tiempo" instará a la audiencia a participar en las redes sociales con la etiqueta#WhyWeWearBlack (#PorQuéVestimosDeNegro) enviando fotos de sus reuniones entre ellos y sus amistades con pantalones o camisas negras y compartiendo sus historias.



Esta será la primera vez que la expectativa estará más centrada en lo que harán o dirán las estrellas cuando tomen el micrófono que en quién ganará los galardones.



Una vez se inicie el evento de premiación, la gran curiosidad será el contenido del monólogo de apertura de Seth Meyers, que es el maestro de ceremonias.

El cómico estadounidense manifestó que no dejará de aludir al gran elefante blanco en la sala.



En una entrevista con el programa The Hollywood Reporter, Meyers explicó haber consultado con las mujeres en su vida, incluyendo su esposa, sobre cómo tratar el tema en el escenario.



"Estuvimos de acuerdo de que es una oportunidad de poder decir algunas cosas que no hubiera sido posible en años anteriores", expresó.



Mujeres, las protagonistas



Pase lo que pase, durante el desfile sobre la alfombra roja, lo que diga Seth Meyers en su presentación o los comentarios de las personas galardonadas, el escenario de los Globos de Oro 2018 está dispuesto a ser dominado por la presencia de las mujeres, particularmente en las nominaciones a los premios de televisión.



Entre ellas se incluyen a Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Laura Dern, por parte de la serie "Big Little Lies", y Elizabeth Moss, protagonista de "The Handmaid´s Tale".



Como si fuera poco, una de las nominaciones sorpresivas que más ha llamado la atención es la de Christopher Plummer, actor de reparto en la cinta "Todo el dinero del mundo".

Plummer, que ya ganó un Globo de Ore en 2012, fue llamado por el director Ridley Scott a tomar el papel del multimillonario J. Paul Getty, después de que la película ya estuviera completamente rodada con el actor Kevin Spacey en ese rol.



Los productores de la película tuvieron que tomar la súbita decisión de retirar todas las escenas en las que aparecía Spacey, tras las acusaciones que surgieron en su contra por acoso sexual.



La prensa extranjera de Hollywood, que vio la cinta antes de que fuera estrenada, incluyó a Christopher Plummer cuando anunciaron sus nominaciones.



En caso de que el actor canadiense de 88 años llegara a ganar, sería un gesto de acierto con lo que ha sucedido en Hollywood en 2017.