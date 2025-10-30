Eslovaquia prohíbe ir a más de 6 km/h en veredas: una polémica ley que se suma a otras extrañas normativas en el mundo

El Congreso de Eslovaquia aprobó esta semana una ley para establecer límites de velocidad en las vías peatonales. La norma entrará en vigor el 1 de enero del 2026 e incluye a peatones, ciclistas y a quienes usen transportes alternativos como ‘scooters’ eléctricos, quienes no podrán transitar a más de 6 km/h en las veredas.

El bloque de gobierno encabezado por Dirección-Socialdemocracia, del primer ministro Robert Fico, fue el responsable de la aprobación del proyecto y sostiene que la nueva regulación busca garantizar la seguridad de los peatones, a fin de evitar que estos sean impactados por bicicletas, patinetes y otros vehículos similares.

La nomativa ha encontrado el rechazo firme de Eslovaquia Progresista, principal agrupación de oposición que señala que se trata de una medida inviable, debido a que un ciclista no podría mantener el equilibrio con el límite impuesto en las aceras. Para que una bicicleta marche con un nivel mínimo de estabilidad debe ir, en promedio, a unos 8 km/h.

La oposición recordó a la coalición de gobierno su promesa electoral de ampliar el uso de medios de transporte como las bicicletas, por lo que señala que la creación de ciclovías sería una alternativa más apropiada. Los progresistas y sus aliados aseguran que la medida terminará por ahuyentar a los peatones de las veredas e impulsará el uso extensivo de los automóviles, que a su juicio son una amenaza más severa para quienes se transportan a pie.

La velocidad promedio de una persona al caminar es bastante variable, aunque suele oscilar entre los 3 y 6 km/h, si bien no es raro que una marcha acelerada llegue o supere los 7 km/h, dentro del rango de un trote ligero. Se puede considerar que una persona está corriendo de forma moderada desde los 8 km/h.

Una restricción de no sobrepasar los 6 km/h en las aceras implicaría que por ella no puedan transitar los corredores aficionados ni los practicantes de otras disciplinas como la marcha atlética.

Las bicicletas tienen una velocidad que puede ir desde los 12 hasta los 18 km/h en entornos urbanos, aunque en ciertos tramos los ciclistas pueden llegar a superar con holgura los 20 km/h. En lo que respecta a los ‘scooters’ eléctricos, estos pueden ir a velocidades bajas, inferiores a 10 km/h en caminos peatonales y llegar a 15 km/h para evitar accidentes; sin embargo, es común verlos circulando a 20 o 25 km/h en vías más despejadas.

OTRAS LEYES PECULIARES EN EL MUNDO

Singapur sin chicles

En un país que presta sumo cuidado al orden público, la venta e importación de chicles está prohibida desde 1992. A pesar de que Singapur no sanciona el consumo de este producto, sí lo hace si es que los restos de este terminan en los lugares públicos. Las multas relacionadas al consumo de chicles en el pequeño país asiático pueden llegar a los 10.000 dólares singapurenses, equivalentes a unos 7.700 dólares estadounidenses.

El gobierno de Singapur coqueteaba con la idea de vetar el chicle durante varios años debido a los daños al ornato y el trabajo extra que suponían para la limpieza de espacios públicos, pero la medida era descartada por considerarse exagerada.

Esto cambió luego de varios episodios de vandalismo en los trenes, que frecuentemente veían los sensores de sus puertas obstruidos por restos de la golosina, provocando gran cantidad de retrasos en el servicio y generando gastos adicionales. Ante la dificultad de rastrear a los responsables y para garantizar el cuidado de los bienes públicos en general se tomó la decisión de prohibir los chicles.

Con el paso del tiempo se han hecho excepciones para los chicles terapéuticos de nicotina o los que están destinados al cuidado dental, pero estos deben ser prescritos por un profesional de la salud.

Prohibido reencarnar sin permiso en China

El gobierno de China introdujo en el 2007 la “Orden Nº 5 de la Oficina Estatal de Asuntos Religiosos”, la cual establece que todos los templos budistas dentro del territorio estatal deben presentar una solicitud a las autoridades antes de reconocer a los ‘tulkus’ o maestros reencarnados como tales.

Pese a que la regulación abarca a todo el territorio chino, principalmente está orientada al área de influencia del budismo tibetano, el cual predica que los lamas tienen influencia directa sobre su ciclo de renacimiento y pueden elegir reencarnar de forma consciente. Bajo este sistema de creencias, un ‘tulku’ es una persona reconocida como la reencarnación de uno de estos maestros espirituales.

Esta figura de control religioso se ubica en el contexto del conflicto que mantiene el actual Dalái Lama, que se considera líder político y religioso de Tíbet, con China, que considera dicha región como parte indivisible de su territorio. El gobierno del gigante asiático mantiene un control firme de las prácticas religiosas y esto incluye a las denominadas “Medidas sobre la gestión de la reencarnación de los budas vivientes en el budismo tibetano” con las que busca controlar la designación del próximo líder del budismo tibetano.

Esta religión reconoce al Dalái Lama como un “buda viviente” y encarnación del bodhisattva Avalokiteśvara. Tenzin Gyatso, quien ostenta el título actualmente, señala que el reconocimiento de su sucesor es únicamente potestad de la comunidad lamaísta que vive en el exilio.

No tener gasolina en el auto es ilegal

La red de autopistas de Alemania, conocidas como Autobahn, es famosa por la prohibición de quedarse sin gasolina al circular por esta, y detenerse en medio del camino sin un motivo justificable puede acarrear una multa de 70 euros.

El argumento detrás de tal normativa es que el conductor debe ser responsable de asegurarse que su auto tenga suficiente combustible y parar de forma súbita implica un riesgo o incomodidad para quienes viajen por la misma vía.

Solo seis juguetes sexuales

En Texas (Estados Unidos) el Código Penal establece que no se puede tener más de seis artefactos considerados como obscenos, lo que incluye a los juguetes sexuales. La normativa es considerada inaplicable en términos prácticos.

Se han registrado intentos posteriores de limitar la adquisición de estos productos como una normativa impulsada por la senadora estatal Angela Paxton, quien deseaba regular la venta de estos en los cibercomercios. Su propuesta establecía que los compradores presentaran una identificación con su foto u otro mecanismo de verificación para comprobar que eran mayores de edad y que se impusieran multas a las tiendas que no siguieran estas pautas.

MITO

Prohibido morir en palacios del Reino Unido

Frecuentemente se cita que hay una “prohibición de morir” en el palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido, debido a que un incidente de este tipo implicaría que se realice un costoso funeral de Estado a quienes fallezcan al interior de este recinto. Sin embargo, medios como BBC han señalado que no existe ninguna legislación de este tipo y que la creencia probablemente se deba a que hasta el 2013 las muertes en estos recintos quedaban bajo la jurisdicción de la Casa Real.