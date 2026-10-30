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Resumen

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Grúas gigantes retiran los vagones siniestrados de un choque entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del fatal accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, España. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
Grúas gigantes retiran los vagones siniestrados de un choque entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del fatal accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, España. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Fernando Roca Canales

La tragedia ferroviaria de Urda en España irrumpió en el peor momento para Pedro Sánchez, a menos de un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, justo cuando el presidente del gobierno español buscaba recuperarse después de que la oposición cuestionara su gestión por la crisis migratoria.

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