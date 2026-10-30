La muerte de al menos 74 personas en el accidente de Urda no solo ha alterado la campaña, sino que ha colocado bajo escrutinio la seguridad de una infraestructura que durante décadas ha sido presentada como uno de los símbolos de modernización del país.

El siniestro del 28 de octubre ocurrió cuando un tren de Renfe (operador público) que viajaba desde Madrid hacia Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la vía. Según información difundida por las autoridades locales, unas 50 personas permanecían hospitalizadas mientras que los bomberos y equipos de emergencia continúan con las búsquedas entre los vagones retorcidos.

Este accidente ha puesto en alerta a toda España, no solo por su gravedad, sino porque es el segundo que ocurre este año. En enero, la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejó 46 fallecidos. La nueva tragedia ha reactivado las dudas sobre el mantenimiento y la seguridad de la red, mientras el Gobierno promete esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas para evitar nuevos siniestros.

En tanto, las autoridades españolas deberán determinar las causas del accidente de Urda. Entre los primeros indicios difundidos por las autoridades figuraba una incidencia informática que habría afectado a un tramo ferroviario y una posterior orden para reanudar la marcha que no habría respetado los protocolos. Por ahora, esos elementos no constituyen una conclusión definitiva sobre las responsabilidades técnicas o políticas.

Investigadores trabajan entre los restos y vagones dañados de un choque ferroviario entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP). / OSCAR DEL POZO

El Gobierno decretó tres días de luto nacional. Sin embargo, el impacto de la tragedia ya había alcanzado la esfera política: los partidos políticos en carrera paralizaron sus campañas y modificaron sus agendas, mientras aumentaban las exigencias de explicaciones y las peticiones de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sánchez, obligado a cambiar de estrategia

Para Jorge Chávez Mazuelos, analista internacional, la repetición de accidentes compromete una de las principales apuestas discursivas del presidente: la defensa de los servicios públicos. Sostiene que la alta velocidad ferroviaria forma parte de una infraestructura esencial cuyo funcionamiento está vinculado a la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.

El analista advierte que el problema no se limita al impacto inmediato de la tragedia. También abre interrogantes sobre el mantenimiento de una red que ha crecido y en la que participan operadores privados. En ese escenario, Sánchez enfrenta un costo político porque lleva varios años al frente del Gobierno y debe responder por la gestión de un servicio que afecta directamente a la población.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declara a los medios durante su visita al lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo. (EFE/Chema Moya). / Chema Moya

La crisis también obliga al PSOE a abandonar, al menos temporalmente, la ofensiva electoral que pretendía desarrollar contra la derecha y la derecha radical. Chávez Mazuelos considera que el presidente pasa ahora a una posición defensiva, en la que deberá concentrarse en explicar lo sucedido y contener las críticas de sus adversarios.

Sin duda, uno de los principales focos de presión es la continuidad de Puente. Según Chávez Mazuelos, el ministro es un colaborador cercano de Sánchez y cuenta con respaldo dentro del PSOE, por lo que apartarlo podría generar tensiones internas. No obstante, mantenerlo en el cargo también entraña riesgos si las exigencias de responsabilidades aumentan.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo

Enrique Banús, analista internacional español radicado en Perú, considera que retirar al ministro podría ser un gesto político conveniente para el presidente. A su juicio, las declaraciones de Sánchez sobre la repetición de accidentes mortales durante su mandato pueden afectar negativamente su propia campaña. Sin embargo, advierte que todavía queda un mes para los comicios y que las próximas encuestas y acontecimientos serán importantes para medir el alcance electoral de la tragedia.

La continuidad de Puente se convierte así en un dilema para el Ejecutivo: su salida no resolvería necesariamente las dudas sobre la seguridad ferroviaria, pero mantenerlo podría prolongar el debate sobre las responsabilidades del Gobierno.

El líder del partido del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, da una conferencia de prensa en la sede del partido en Madrid el 29 de mayo de 2023. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP) / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

PP y Vox: una oportunidad con riesgos

La oposición también debe recalcular sus movimientos. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), reclamó respuestas y puso énfasis en la sucesión de accidentes mortales. Su estrategia ha sido más moderada que la de Vox, que ha mantenido sus actos de campaña pese a la suspensión de actividades de otras formaciones.

Banús considera que esa diferencia puede tener consecuencias en la competencia entre ambas fuerzas. Mientras el PP busca exigir responsabilidades desde una posición que lo proyecte como alternativa de gobierno, Vox adopta un tono más confrontacional contra Sánchez. La cuestión es cuál de las dos estrategias logrará conectar mejor con los ciudadanos sin generar un costo político propio.

De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal. (Foto de AFP). / JAIME REINA PIERRE-PHILIPPE MARCOU THOMAS COEX

Jordi Sarrión-Carbonell, analista y experto en comunicación política, señala que la tragedia puede reforzar el relato de que PP y Vox llevan tiempo construyendo sobre un supuesto deterioro institucional y la incapacidad del Gobierno para responder a los problemas de los ciudadanos. Además, el accidente afecta a un servicio que había funcionado como símbolo de modernización y capacidad del Estado.

No obstante, el especialista advierte que Vox se enfrenta a un riesgo particular: que su decisión de mantener la actividad electoral durante el luto sea percibida como oportunismo . Esa postura puede interpretarse como una muestra de determinación por parte de algunos votantes, pero también como falta de sensibilidad ante el dolor de las víctimas y sus familias.

El desafío del PP es diferente. Núñez Feijóo debe sostener sus exigencias de explicaciones y responsabilidades sin que la prudencia inicial de su partido se confunda con falta de firmeza. Al mismo tiempo, necesita diferenciarse de Vox para evitar que la competencia por capitalizar el desgaste del Gobierno desplace el debate sobre las medidas necesarias para recuperar la confianza en el ferrocarril.

El primer ministro español y candidato del Partido Socialista Español (PSOE), Pedro Sánchez. (Foto de JAVIER SORIANO / AFP) / JAVIER SORIANO

Las grietas del oficialismo y una campaña todavía abierta

La presión sobre Sánchez no se limita a la derecha. Los socios parlamentarios del PSOE también pueden reclamar transparencia y responsabilidades, lo que añade un frente de tensión al Gobierno. Sin embargo, Sarrión-Carbonell considera que todavía no hay elementos suficientes para concluir que el accidente provocará una ruptura entre el partido y sus aliados.

El especialista distingue entre exigir explicaciones y cuestionar la estabilidad de los acuerdos parlamentarios. La evolución de esas relaciones dependerá, en buena medida, de la información que proporcione el Ejecutivo y de los resultados de la investigación. Por ahora, las discrepancias sobre la gestión de la crisis no equivalen necesariamente a una fractura política.

La comunicación gubernamental será determinante. Para Sarrión-Carbonell, tanto mantener a Puente como aceptar su salida puede alimentar interpretaciones contrapuestas. Por ello, sostiene que la prioridad debe ser explicar qué se sabe, qué falta por esclarecer y cuáles serán los pasos para establecer responsabilidades, sin anticiparse a las conclusiones técnicas.

La tragedia también podría modificar la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales. Pero su impacto electoral no está predeterminado: dependerá de la evolución de la investigación, de la respuesta institucional y de la capacidad de los partidos para sostener sus argumentos durante las semanas restantes.

En ese sentido, con las elecciones del 29 de noviembre cada vez más cerca, el accidente de Urda ha cambiado las prioridades de la campaña y ha puesto a prueba tanto al Gobierno como a sus adversarios. Sánchez necesita demostrar que puede responder a la crisis; el PP busca convertir las exigencias de transparencia en una alternativa política, y Vox intenta capitalizar el descontento sin quedar asociado a una explotación electoral del duelo.

El desenlace dependerá menos de las primeras reacciones que de lo que ocurra a partir de ahora. La investigación, las eventuales responsabilidades y las decisiones del Gobierno determinarán si la tragedia se convierte en un punto de inflexión electoral o si, con el paso de las semanas, su impacto pierde fuerza antes de la votación.