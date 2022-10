La afición por el fútbol del exmilitar y aventurero español, Santiago Sánchez Cogedor, lo han llevado a realizar enormes travesías para disfrutar de algún partido, como en el 2019 cuando emprendió un viaje de ida y vuelta en bicicleta desde Madrid hasta Arabia Saudí para ver al Real Madrid disputar la final de la Supercopa de España. El reto más reciente que se propuso fue llegar hasta Qatar caminando desde su país natal para poder seguir a la selección española durante el Mundial de Fútbol 2022. Hace tres semanas, sin embargo, desapareció sin dejar rastro.

Durante sus años como soldado, Sánchez se convirtió en un experto en misiones internacionales. Ha pisado más de 50 países y es especialista en desplazarse por el mundo árabe, según el portal 20minutos.es.

En enero, diseñó una ruta de 6.500 kilómetros partiendo desde Alcalá de Henares, en Madrid, hasta Doha, en Qatar. En estos nueve meses de camino, que según su círculo más cercano buscaba dar el mensaje de que “se puede llegar a cualquier sitio andando”, Sánchez había conseguido cruzar por 15 países.

Hasta antes de su desaparición había atravesado con éxito Francia, Mónaco, Italia, San Marino, Albania, Grecia, Turquía e Irak, desde donde cruzó hacia Irán y el último lugar del que sus familiares y amigos recibieron noticias sobre él.

En enero de este año, el exmilitar y aventurero Santiago Sánchez Cogedor emprendió una travesía de 6.500 kilómetros a pie con destino a Doha para ver a la selección española disputar el Mundial Qatar 2022. / Familia Sánchez Cogedor vía AP

ÚLTIMA COMUNICACIÓN

“Las cosas están calientes”.

Ese fue el último mensaje que Sánchez le envió a su amigo, Coque, el 2 de octubre, cuando se disponía a cruzar hacia territorio iraní.

Ese mismo día, Sánchez envió un mensaje de voz a sus padres.

“Mañana voy a Teherán, a la capital, la televisión va a hacerme un reportaje, y de ahí nos vamos a Bandar Abbas con su familia. Una vez allí, cerca del puerto cogeremos un barco a Qatar. Haré videos o lo que sea”, decía el aventurero a Celia y Santiago, sus padres, quienes compartieron el mensaje con la televisión española, reportó Antena 3.

“Me voy a mover a un país donde no tengo comunicación porque está bloqueado, no tengo internet, así que no te preocupes por ahora, no estaré publicando nada”, advertía Sánchez.

El 2 de octubre, Sánchez le envió un audio a sus padres avisándoles que ingresaría a Irán y que no podría comunicarse por el bloqueo de Internet dispuesto en el país a causa de las protestas. / Paul White / AP

La llegada del aventuro a Irán coincidía con las mayores protestas registradas en el país desde la Revolución Islámica. Los manifestantes se levantaron tras la muerte de Mahsa Amini, quien falleció tras haber sido arrestada por la policía de la moral iraní.

Como respuesta, Teherán ordenó una violenta represión de las manifestaciones callejeras y suspendió la cobertura de Internet para dificultar las convocatorias que se lanzaban por redes sociales.

La madre de Sánchez asegura que el mensaje de su hijo los mantuvo tranquilos durante una semana, pero después se comenzaron a preocupar por no tener novedades sobre su paradero.

Al octavo día, los padres de Sánchez denunciaron su desaparición y acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, desde donde les indicaron que el embajador en Teherán se encontraba investigando el caso.

POSIBLEMENTE PRESO

Durante las dos semanas siguientes, el caso de Santiago Sánchez Cogedor ha continuado siendo un gran misterio.

Este miércoles, sin embargo, inició con una noticia que podría dar más pistas sobre su paradero.

Según el canal de televisión Iran Internacional, Sánchez habría sido arrestado junto a su traductor en la ciudad de Saqez, mientras visitaba la tumba de Mahsa Amini.

La información habría sido confirmada por el grupo opositor kurdo-iraní Hengaw Organization for Human Rights, que detalló que Sánchez “se encuentra recluido en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj”, según el diario El Mundo.

El grupo agrega que Sánchez sería uno de los nueve extranjeros que el Gobierno Iraní anunció haber detenido hace tres semanas por estar vinculados a las protestas en el país. El padre del aventurero ya había declarado semanas atrás que su hijo no tiene ningún tipo de vínculo ni interés político con las protestas.

En comunicación con EFE, la familia de Sánchez señaló que aún no tienen confirmación de que el aventurero se encuentre encarcelado en Irán. Según Celia Cogedor, la madre, la embajada española aún no puede confirmar la información recibida.

Los padres de Sánchez aún no han recibido una confirmación oficial sobre la detención del aventurero en Irán. / Paul White / AP

“Entiendo que son diplomáticos, que es la Embajada y que están siendo muy prudentes”, indicó la mujer, quien añade que la institución “se está volcando y se está portando muy bien”.

La madre de Sánchez señaló también que la familia se encuentra “muchísimo más tranquila”, pese a las circunstancias, tras recibir la noticia sobre su posible paradero.