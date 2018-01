ESPN despide a dos presentadores tras denuncia de acoso Donvan McNabb y Eric Davis, ex jugadores de la NFL, no trabajarán más para ESPN Radio tras la denuncia de hostigamiento sexual que una ex maquillista hizo contra ellos

Donvan McNabb (izquierda), Jami Cantor (centro) y Eric Davis (derecha). (Foto: Captura de YouTube)