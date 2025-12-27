Estados Unidos bombardea al Estado Islámico en Siria y Nigeria: ¿está recomponiéndose el grupo terrorista?

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el jueves 25 un ataque contra campamentos e integrantes del Estado Islámico (EI) en el oeste de Nigeria, según confirmó el presidente Donald Trump. El líder republicano justificó las acciones como una respuesta al asesinato de cristianos en la región.

Cinco días antes el Pentágono informó del ataque a más de 70 objetivos del EI en Siria, como parte de una importante operación militar contra el grupo terrorista que estableció un califato en dicho país asiático e Iraq hace poco más de una década.

El Comando militar de EE.UU. en África señaló en una publicación en la red social X que la más reciente incursión se llevó a cabo en el estado nigeriano de Sokoto, en coordinación con las autoridades locales, causando múltiples bajas entre los extremistas.

¿Está recobrando el Estado Islámico fuerza en esta convulsionada región?

Para Jorge Chávez Mazuelos, analista internacional, el Estado Islámico no es un grupo realmente cohesionado, sino una red de facciones distintas que operan en territorios diferentes.

“No hay un comando unificado, sino grupos que se adscriben a una misma visión rigorista del islam”, menciona a El Comercio.

El especialista explica que puede parecer que hay un hilo conductor entre el reciente ataque en Nigeria, el de Siria —perpetrado en represalia por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses, dos soldados y un intérprete, en la región de Palmira— e incluso el atentado en una playa en Sídney, en el que los criminales habrían recibido adiestramiento de un grupo vinculado al EI en Mindanao, Filipinas. Sin embargo, acota que “no necesariamente responde a un intento sistemático del Estado Islámico por recomponerse como una organización centralizada”.

Esta captura de pantalla de un video publicado por el Departamento de Defensa de EE. UU. muestra el lanzamiento de un misil desde un buque de guerra durante los ataques estadounidenses contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el 25 de diciembre de 2025.

Narrativa religiosa y discurso de Trump

Nigeria, el país más poblado de África con 235 millones de habitantes, cuenta con un 45% de población cristiana, frente al 53% que profesa la religión musulmana.

Trump ya había enfatizado desde hace varias semanas que la población cristiana vive una persecución en esa nación africana y recalcó que Washington estaba listo para tomar acciones militares allí y responder a esos asesinatos.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, donde han estado atacando y matando de manera despiadada, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, publicó el gobernante en su red social.

Sobre esta narrativa, Chávez Mazuelos considera que en Nigeria hay violencia contra cristianos, pero también contra musulmanes. “Estos grupos también han asesinado a musulmanes que no comparten su interpretación rigorista, a quienes consideran herejes”, advierte.

“Presentar el problema únicamente como una persecución religiosa simplifica una realidad mucho más compleja”, añade.

El internacionalista aclara que en el país africano sí hay violencia con motivaciones religiosas, pero no puede explicarse todo como musulmanes contra cristianos: también se ataca a comunidades musulmanas que piensan distinto, hay crimen organizado, economías ilegales, tráfico de armas y un contexto regional sumamente frágil.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, declaró a la BBC que el ataque fue una “operación conjunta” dirigida contra “terroristas” y que “no tiene nada que ver con ninguna religión en particular”. Tuggar afirmó que la operación se había planeado “desde hacía bastante tiempo” y que se había utilizado información de inteligencia proporcionada por la parte nigeriana. No descartó nuevos ataques, añadiendo que esto dependía de las decisiones que tomaran los líderes de ambos países.

Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como un “país de especial preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional.

El autodenominado Estado Islámico perdió las franjas de territorio que alguna vez controló en Siria e Irak y en los últimos años se ha desplazado hacia África.

Intereses estratégicos

Estados Unidos obtiene dos cosas clave con el apoyo a Nigeria: por un lado, refuerza su mensaje político interno y, por otro, consolida su relación con un país clave en una región altamente inestable.

“Trump enfrenta una fuerte presión de su base política, muy conservadora y mayoritariamente protestante, que interpreta la violencia contra cristianos como una amenaza existencial”, dice el analista.

“Este tipo de acciones le permite decirle a su base electoral: estamos combatiendo a quienes atacan a los cristianos, aunque esa no sea toda la realidad del conflicto”, añade.

De acuerdo con Chávez Mazuelos, fortalecer la cooperación en seguridad con Nigeria es clave para Washington, ya que es el país más fuerte de África Occidental, con capacidad de influencia regional. Nigeria, además, lidera la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), lo que explica su peso estratégico para Estados Unidos en una zona marcada por la inestabilidad y la expansión de grupos armados.

“Nigeria es un país con el que Estados Unidos puede hacer negocios: más de 230 millones de habitantes, una industria financiera relevante, petróleo, tierras raras y minerales necesarios para fortalecer sus cadenas de suministro”, comenta.

Impacto real de los bombardeos

¿Pueden los bombardeos socavar el avance del EI en la región? Para el experto consultado por este Diario, “con ataques con misiles no se revierte una situación de inseguridad estructural”.

“La pobreza, la falta de oportunidades, el crecimiento demográfico acelerado, la desertificación y los estados débiles generan un caldo de cultivo muy peligroso para la radicalización en esta zona”.

“Mientras esas condiciones persistan, el riesgo de violencia y reclutamiento seguirá existiendo, más allá de las acciones militares”, finaliza Chávez Mazuelos.