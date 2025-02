Más de dos millones de empleados federales recibieron el sábado el ultimátum por correo, lo que generó el rechazo de varias agencias federales. Ante ello, la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) informó que los trabajadores no estaban obligados a responder el mensaje de DOGE.

El caos fue en aumento cuando Trump respaldó las medidas de Musk, a quien el presidente ha encargado la tarea de hacer más eficiente al gobierno. “Lo que él está haciendo es decir: ‘¿Realmente estás trabajando?’ Y después, si no respondes, como que estás semidespedido o despedido, porque muchas personas no están respondiendo porque ni siquiera existen”, afirmó.

Tras las declaraciones del presidente, la OPM se dirigió nuevamente a los trabajadores, reiterando la solicitud de Musk y la fecha límite, aunque se deja claro que los jefes de agencia puede “excluir al personal de esta expectativa a su discreción”.

Musk aprovechó el revuelo para lanzar una imagen y un mensaje irónico en sus redes sociales, insinuando que el hecho de preguntar por las actividades realizadas la semana pasada había lastimado a los trabajadores, los cuales, asegura, forman parte de la “burocracia más atrincherada del mundo”.

Contra Musk

Tras los correos de Musk, algunas agencias del gobierno se negaron a acatar la orden. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dijo a sus trabajadores que “el HHS no espera que sus empleados respondan a la OPM, y su empleo en la agencia no se verá afectado si decide no responder”.

Incluso algunas instituciones más cercanas al presidente como el Departamento de Estado, el FBI, el Pentágono o el Departamento de Seguridad, entre otros, comunicaron a sus trabajadores que no tenían que responder el correo, argumentando que los responsables de valorar el desempeño de los empleados son los jefes de las agencias.

El mismo departamento de Musk está dividido. Más de 20 empleados renunciaron el martes 25 al DOGE, señalando que no utilizarán su experiencia para “desmantelar los servicios públicos indispensables”.

“Juramos servir al pueblo estadounidense y mantener nuestro juramento a la Constitución a lo largo de las administraciones presidenciales”, escribieron 21 miembros del personal de DOGE en una carta enviada a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, que fue difundida por los medios estadounidenses.

Estos empleados alertaron de que los nuevos trabajadores reclutados por Musk no contaban con habilidades para esa oficina y que más bien eran ideólogos políticos.

Elon Musk lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental y es el principal asesor del presidente Trump. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Sin trabajo

Uno de los mayores temores de los trabajadores federales es que sus oficinas sean cerradas, como sucedió con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).

En otros casos, algunos empleados han recibido correos para bajas administrativas temporales. “Me enteré por correo. Llamé a mis supervisores y me dijeron que no sabían que esto iba a pasar. Estamos todos en shock”, explicó a la agencia EFE una trabajadora de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que fue notificada que estaría de “baja administrativa hasta el 14 de marzo”, pero le pidieron que devuelva “todo el equipo” y le bloquearon el acceso a los sistemas.

Frente a esta estrategia de despidos, algunos sindicatos, empresas, veteranos y organizaciones ambientalistas han presentado demandas ante la justicia, argumentando que Musk había violado la ley al amenazar con despidos masivos. Otros salieron a manifestarse en Washington, Boston y otras ciudades del país.

La “reestructuración” del Estado

La razón fundamental de los despidos masivos es que Trump quiere un Estado más pequeño. “Los recortes nacen en la base política del presidente Trump, quien forma parte de la línea de conservadores fiscales. Ellos, junto a Musk, apoyan la idea de tener un gobierno pequeño, no intervencionista”, señala a El Comercio la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando.

Asimismo, la experta explica que esta estrategia es parte del plan de gobierno de Trump para realizar la reforma tributaria, sin reducir impuestos, que prometió en su campaña presidencial. Sin embargo, Puerta Riera considera que habría un efecto contrario, ya que se debilitaría la industria estadounidense que abastece de recursos a las agencias, generando que la deuda pública aumente por tres o cuatro trillones de dólares.

Para el analista internacional Francisco Belaúnde, los recortes masivos que plantea Musk guardan similitud con la estrategia que utilizó en X, antes Twitter, la red social que adquirió en el 2022. Es decir, despedir masivamente al personal a “la mala”, analizar los problemas y luego volver a contratar.

La gente protesta contra la decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar virtualmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 5 de febrero de 2025. Foto: DREW ANGERER / AFP / DREW ANGERER

“Además de aplicar la estrategia de Twitter, él parte de la idea que el Estado está infiltrado por gente de izquierda y que se deben recortar costos para hacer un aparato estatal más pequeño y eficiente. Aunque en muchos casos se está despidiendo gente sin respetar la ley”, apunta.

Puerta Riera añade que el hecho de que DOGE haya enviado el correo un sábado por la noche, cuando los trabajadores están desconectados de su ámbito laboral, “es un acontecimiento sumamente irregular”, declara.

“En muchos años no ha pasado que se le haya obligado a renunciar a mucha gente de forma masiva”, añade Belaúnde.

En cuanto al respaldo de Trump a Musk, los expertos coinciden en que se debe a que DOGE ha asegurado que ha encontrado “fraudes por cientos de miles de millones de dólares”, una forma de sugerir que dichos montos están siendo dirigidos a trabajadores ‘fantasmas’.

Para que no queden dudas de su apoyo al multimillonario, Trump invitó a Musk a la primera reunión de gabinete en la Casa Blanca.