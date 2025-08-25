¿Cuál es el poderío de los buques de guerra enviados por EE.UU. al mar caribe y cuándo estarán cerca de Venezuela?

Escucha la noticia
Estados Unidos confirmó la semana pasada el envío al mar Caribe del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima, de la Unidad Expedicionaria de Marines número 22 y de tres destructores, algunos de los cuales se emplazarán cerca de la costa de Venezuela. El Gobierno de Donald Trump indicó que con esa acción busca combatir el narcotráfico, pero en Caracas el chavismo ha alertado que se podría estar preparando una intervención militar para deponer al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué todavía las embarcaciones no llegan a su destino y cuál es el poder de fuego que tienen?