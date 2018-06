Al menos 17 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para forzarlo a reunir a familias de inmigrantes que fueron separados tras intentar ingresar al país desde México.

En una demanda presentada ante la corte de distrito de Estados Unidos en Seattle, los estados dijeron que el decreto del presidente Donald Trump del 20 de junio que pretendía suspender las separaciones era "ilusorio".

Los estados, entre los cuales están Washington, Nueva York y California, se unieron para presentar la demanda en el tribunal federal en Seattle. Este es el primer litigio presentado por estados de la unión contra la práctica.

Los estados demandantes son Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

El recurso dice que la política del Gobierno también es en parte inconstitucional debido a que está "motivada por la animosidad y el deseo de dañar" a los inmigrantes que llegan desde América Latina.

"Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional", dijo el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, quien además señaló que liderará una coalición de estados en la demanda.

"Vamos a detenerlo", enfatiza.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han separado a unos 2.300 de sus padres en semanas recientes, provocando protestas internacionales al difundirse imágenes de pequeño llorando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump la semana pasada firmó una orden ejecutiva para poner fin a la práctica, pero los estados argumentan que ese decreto está plagado de condiciones y no incluye la reunificación de familias que ya habían sido separadas.

Trump revirtió su política de separar a las familias en medio de una creciente indignación mundial, incluyendo imágenes de niños enjaulados. Al principio instó al Congreso a actuar rápidamente para que a su decreto siguiera una ley de inmigración, pero luego dijo que los legisladores deberían renunciar a ella.

La demanda sostiene que el gobierno le negó a los migrantes un proceso judicial justo, y les privó de su derecho a solicitar asilo.

Fuente: Agencias