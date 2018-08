Los Ángeles. Un inmigrante indocumentado mexicano que fue detenido esta semana cuando llevaba a su esposa a dar a luz a un hospital de Estados Unidos continúa privado de libertad, mientras familiares y amigos buscan recursos para ayudar a la familia.

"Sobre este lamentable caso, el esposo aún está detenido y la esposa y su hijo recién nacido, aún en el hospital", señaló Emilio García, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino (Sbcsc), en una declaración enviada el viernes a Efe.

Joel Arrona Lara, de 36 años, llevaba a su esposa el miércoles a una cita en el hospital para que le realizaran una cesárea para el nacimiento de su quinto hijo, cuando detuvo el vehículo en una gasolinera de la ciudad de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

Según informó Emilio García, que es abogado y representa a Arrona, en ese momento agentes de inmigración les pidieron documentos de identidad.

María del Carmen Venegas, la esposa, mostró su identificación, pero Arrona no tenía y las autoridades lo detuvieron.



"La esposa estalla en llanto y le ruega a los oficiales que lo dejen con ella, no tiene antecedentes criminales, nunca ha sido deportado, es una persona trabajadora, pero a los oficiales no les importa. Se lo llevan y dejan a la esposa en la esquina, con sus dolores de parto y la preocupación de lo que le pasará al esposo", agregó García.

El abogado agregó que "la familia se ha quedado sin su fuente de ingresos, ya que el esposo era el único que trabajaba" y pidió la colaboración de la comunidad para ayudar a Venegas y sus 5 hijos.



García aseguró que el Sbcsc seguirá suministrando ayuda legal al mexicano, que se encuentra en un centro detención para inmigrantes en Los Ángeles.

En el año fiscal 2017 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó "143.470 arrestos administrativos, lo que representa el mayor número de los últimos tres años fiscales", informó la entidad federal.

Fuente: EFE