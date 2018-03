El Comité Federal de Comercio de Estados Unidos está investigando a Facebook Inc por el uso de datos personales, informó el martes Bloomberg News, en medio de reportes de que una consultora política con sede en Londres habría accedido indebidamente a información de 50 millones de usuarios de la red social.

Citando a una persona familiarizada con el asunto, Bloomberg dijo que la pesquisa de Estados Unidos apuntará a saber si la red social más grande del mundo permitió que la consultora Cambridge Analytica recibiera algunos datos de usuarios de Facebook en violación de sus políticas.

Reino Unido está investigando si Facebook hizo lo suficiente para proteger sus datos después de que un informante dijo que la consultora contratada por la campaña presidencial de Donald Trump accedió de forma inapropiada a los datos de los usuarios para influir en la opinión pública.

Los representantes del comité de Estados Unidos no respondieron de inmediato a un pedido de comentarios.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado.



Fuente: Reuters / AFP