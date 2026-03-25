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El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la Asamblea General de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero de 2026. ( ANGELA WEISS / AFP)
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la Asamblea General de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero de 2026. ( ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Estados Unidos, Israel y Argentina rechazaron este miércoles una resolución de la ONU que tilda la esclavitud africana del “crimen más grave contra la humanidad”, propuesta por Ghana, que recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

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