Estados Unidos

El jardinero con cáncer terminal que ganó a Monsanto una demanda por US$ 289 mlls. El jurado responsabilizó a Monsanto por no advertir a Dewayne Johnson y otros consumidores sobre los riesgos de cáncer que tenían sus herbicidas. La empresa asegura que el producto no es cancerígeno y apelará el veredicto

"Nunca hubiera rociado ese producto en la escuela o alrededor de personas si supiera que les haría daño", dijo el jardinero Dewayne Johnson. (Foto: Getty Images)