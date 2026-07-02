Por Guillermo Vera Ayala

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció que desde el miércoles 1 permite el acceso a Claude Fable 5 y Mythos 5, dos de sus modelos más avanzados, tras el levantamiento de las restricciones que el gobierno de Estados Unidos había impuesto a la circulación de esta tecnología.

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