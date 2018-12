Una niña de 7 años que cruzó ilegalmente la frontera con México junto a su padre la semana pasada murió tras ser detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, informaron autoridades migratorias federales.

La niña falleció por deshidratación y conmoción más de ocho horas después de que los agentes la arrestaron cerca de Lordsburg, Nuevo México, reportó "The Washington Post".

Era de origen guatemalteco y viajaba con un grupo de 163 personas que se entregaron a los agentes.

Se desconoce qué le sucedió a la niña durante esas ocho horas antes de que presentara convulsiones y fuera trasladada vía aérea a un hospital de El Paso.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que no había comido ni tomado agua en varios días.

La agencia no le proporcionó a The Associated Press el comunicado que le dio al Post a pesar de múltiples solicitudes.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha hecho de su tolerancia cero a la inmigración uno de los ejes de su agenda.

Para contener a los migrantes, quiere construir un muro en la frontera con México, desplegó miles de tropas allí y separa a padres e hijos que son atrapados ingresando ilegalmente a Estados Unidos.

Fuente: AP / AFP